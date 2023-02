Continuano le avvincenti trame di Terra Amara in onda su Canale 5 e le anticipazioni delle puntate italiane di marzo si concentrano su Zuleyha ancora sconvolta per la sua gravidanza e la reazione di Demir. Gli spoiler svelano che la situazione in carcere di Demir si farà preoccupante, visto che rischia vent'anni di prigionia, se non la pena capitale. Grazie a uno stratagemma, riuscirà però a scappare e costringerà Zuleyha a seguirlo, insieme al piccolo Adnan. Peccato che il piccolo inizi sentirsi male e che le sue condizioni di salute saranno talmente preoccupanti da portarlo immediatamente in ospedale.

Nel frattempo, Hunkar verrà a sapere che la sua condizione economica è disastrosa e che presto si ritroverà senza nulla.

Terra amara anticipazioni italiane: Demir evade dal carcere

Nelle prossime puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 nel mese di marzo, Demir sarà in ansia per la sua sorte, visto che rischia la pena capitale. Avrà così un'idea per evadere dal carcere: infliggersi un colpo alla pancia, costringendo le guardie a portarlo immediatamente in ospedale, dove verrà operato da Mujgan.

Il piano di Demir va a buon fine e, dopo aver recuperato grazie a sua madre dei documenti falsi, si prepara a fuggire a Berlino con Zuleyha e Adnan.

Terra amara, trame marzo: Yilmaz rivuole Zuleyha

Dopo aver letto la lettera nella quale Zuleyha ha scritto le motivazioni che l'hanno costretta a sposare Demir, Yilmaz capisce che l'ha sempre amato e così organizza un incontro con lei, sperando in un futuro insieme. Inaspettatamente, ecco che si presenta Demir.

A quel punto, Demir costringe Zuleyha a scappare con lui, mentre Yilmaz rimane da solo con il suo dolore.

Anche questa volta, l'amore che prova per Altun è stato distrutto.

Terra amara prossimi episodi su Canale 5: Hunkar scopre la verità sull'azienda Yaman

La fuga di Demir e Zuleya si concluderà prima del previsto. Come svelano infatti le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara che andranno in onda nel mese di marzo su Canle 5, il piccolo Adnan inizierà stare poco bene.

Le condizioni del piccolo peggioreranno improvvisamente e Demir e Zuleyha saranno costretti a fare marcia indietro, portando Adnan in ospedale. Qui Sabahattin si occuperà di Adnan ma, quando si sarà ripreso, costringerà Demir a costituirsi alla polizia.

Infine, vedremo Hunkar prendere il posto di Demir, che ora è tornato in carcere, ma si accorgerà che la situazione economica dell'azienda Yaman è a dir poco disastrosa. Come farà a rimettere a posto le cose ora che è sola al comando? E che ne sarà di Zuleyha e Yilmaz? Non resta che attendere le prossime puntate della soap per scoprire come evolveranno le trame.