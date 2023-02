Continua l'appuntamento quotidiano con la soap opera turca Terra Amara che sta ottenendo un successo incredibile con la storia d'amore tormentata di Yilmaz e Zuleyha.

Nella prossima puntata che andrà in onda mercoledì 15 febbraio alle 14:10 su Canale5, Yilmaz sarà turbato per la gravidanza di Zuleyha e nutrirà rancore nei confronti dell'acerrimo nemico Demir. Intanto, il signor Yaman continuerà ad accusare sua moglie di averlo tradito con l'ex fidanzato e di aspettare un figlio da lui. Infine, Gaffur proverà a riavvicinarsi alla sua consorte, ma questa rifiuterà le avance dell'uomo e penserà di chiedere il divorzio.

Yilmaz nutre rancore nei confronti del nemico Demir

Nella prima parte della puntate di Terra Amara, Yilmaz apparirà molto triste dopo aver appreso che la sua ex fidanzata aspetta un figlio dall'attuale marito. Infatti, precedentemente, il giovane Akkaya si era imbattuto, casualmente, in Zuleyha e il loro incontro non li aveva lasciati indifferenti, ma questa nuova notizia scombussolerà di nuovo gli animi degli amanti.

Il figlioccio di Fekeli continuerà a nutrire un forte rancore nei confronti del figlio di Hunkar, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Intanto, Demir continuerà ad accusare sua moglie di averlo tradito con l'ex meccanico, poiché pensa di essere sterile. Inoltre, il signore di Cukurova non accetterà che Altun lo abbia sposato solo per salvare la vita dell'uomo che ama.

Gaffur vuole tornare a vivere con Saniye in Terra Amara

Per quanto concerne il capo mastro della tenuta Yaman, egli continuerà a fare di tutto pur di farsi perdonare dalla moglie, ma i suoi tentativi saranno vani. Saniye non vorrà saperne di lui, poiché è ancora amareggiata dal suo comportamento e dal suo tradimento con Seher.

Nel particolare, la cognata di Gulten rimprovererà a se stessa di non poter avere figli e si sentirà delusa dal consorte per aver messo incinta un'altra donna. Inoltre, la domestica della famiglia Yaman vorrà chiedere il divorzio e quindi Gaffur non potrà ritornare a casa sua.

Riassunto delle puntate precedenti di Terra Amara

Nelle puntate precedenti di Terra Amara, Saniye ha scoperto la relazione extra-coniugale di Gaffur con Seher. Quest'ultima è anche rimasta incinta dell'uomo che le ha più volte promesso che avrebbe divorziato dalla consorte per vivere insieme a lei.

Zuleyha ha avuto un malore al circolo allarmando sua suocera Hunkar che l'ha prontamente portata in ospedale. Dopo accurate analisi da parte della dottoressa Mujgan e Sabahattin, la donna ha appreso di essere in dolce attesa. Poi, alla tenuta Yaman, Demir si è scontrato duramente contro sua moglie che ha esclamato "la vecchia Zuleyha non esiste più".