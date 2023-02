Ci saranno tanti colpi di scena in occasione delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse dal 13 al 18 febbraio in prima visione su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Demir Yaman scoprirà qualcosa di inaspettato dopo un esame medico. Hunkar, invece, presenzierà al matrimonio di Yilmaz Akkaya e Mujgan.

Terra amara, anticipazioni puntate dal 13 al 18 febbraio

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in programma dal 13 al 18 febbraio su Canale 5, rivelano che Mujgan sarà molto triste per la mancata partecipazione dei suoi genitori alle nozze con Yilmaz.

Quest'ultimo, a questo punto, si recherà a sua insaputa a trovare Bezhat e insisterà affinché il futuro suocero si rechi alle nozze della figlia. Gaffur, intanto, consegnerà dei soldi a Seher promettendole di divorziare il più presto possibile da Saniye. Cetin troverà un pacchetto nascosto in un muro, che contiene i documenti falsi di Yilmaz e Zuleyha, un cospicuo quantitativo di soldi e un pezzo della missiva dei due innamorati, di cui però non si accorge. Il ragazzo consegnerà tutto nelle mani dell'ex meccanico, che riporrà tutti i documenti in un cassetto prima delle nozze con Mujgan. Anche in questo frangente Akkaya non si accorgerà del pezzo di lettera nascosto tra i documenti.

Hunkar ospite delle nozze tra Yilmaz e Mujgan

Nelle puntate di Terra amara trasmesse dal 13 al 18 febbraio Demir deciderà di recarsi a Istanbul in quanto ha intenzione di ripetere il test di fertilità, visto che sospetta che Zuleyha attenda un figlio dal suo rivale. Yilmaz e Mujgan, invece, si appresteranno a diventare marito e moglie, ma il promesso sposo sarà ancora scosso dopo il ritrovamento di alcuni documenti falsi che aveva acquistato per fuggire insieme all'ex fidanzata.

I signori Hekimoglu decideranno di partecipare al banchetto nuziale della figlia. Tra gli invitati spiccherà Hunkar, che porterà un chiaro segnale di distensione tra le due famiglie. Hatip, nel frattempo, avrà intenzione di controllare da vicino i suoi nemici.

Demir scopre di non essere sterile, Akkaya trova la lettera di Zuleyha

Demir attenderà con ansia il responso delle analisi mediche a cui si è sottoposto. Così Demir scoprirà di non essere sterile. Per questo motivo l'uomo si precipiterà a tutta velocità ad Adana per informare Zuleyha della bella notizia. Yaman, però, non troverà sua moglie a casa, ma scoprirà che Altun è decisa a interrompere la gravidanza con la complicità di Sermin.

Yilmaz si metterà a guardare i documenti d'identità ritrovati da Cetin, finendo per rinvenire un pezzo di lettera bruciata scritta a suo tempo da Zuleyha. In questo modo Akkaya scoprirà tutta la verità sulle nozze dell'ex con Demir.