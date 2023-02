La soap opera turca Terra amara proseguirà con la propria programmazione su Canale 5 anche dal 27 febbraio al 4 marzo 2023.

Demir Yaman (Murat Ünalmış) dopo essere riuscito a evadere dal carcere con un escamotage, costringerà la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) a darsi alla fuga con lui e Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

La domestica Seher (Ebru Ünlü) intanto perderà il figlio che aspettava dal capomastro Gaffur (Bülent Polat).

Spoiler Terra amara fino al 4 marzo: Zuleyha chiede a Hunkar di cacciare Saniye e Gaffur

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo, svelano che Hunkar (Vahide Perçin) e Fekeli (Kerem Alışık) apprenderanno dell’arresto dei rispettivi figli: la coppia non perderà tempo per correre in carcere per far evitare qualsiasi tipo di confronto tra Yilmaz (Uğur Güneş) e Demir.

Intanto Zuleyha non riuscirà a far visita al marito a causa dell’intromissione di Saniye (Selin Yeninci). A proposito di quest’ultima, suo marito Gaffur le confermerà di essere stato lui a nascondere la lettera scritta da Altun.

In seguito Hunkar avrà una discussione accesa con la nuora, la quale esigerà che Saniye e il capomastro vengano cacciati dalla villa, trovando l’appoggio del marito. La signora Yaman però non si adeguerà alla volontà di Zuleyha, per la mancanza di prove contro Gaffur.

Yilmaz torna in libertà, Demir si fa ricoverare in ospedale

Successivamente Yilmaz verrà scarcerato in attesa del processo, mentre Demir rimarrà in prigione: addirittura quest’ultimo rischia di essere condannato a morte con l’accusa di essere l’assassino di Cengaver (Kadim Yaşar).

Intanto Akkaya sarà desideroso di avere un chiarimento con la sua ex fidanzata: a fermarlo sarà Fekeli, ricordandogli di essere sposato con Mujgan (Melike İpek Yalova).

In seguito Yilmaz prenderà in mano le redini della ristrutturazione della casa che apparteneva a Sermin (Sibel Taşçıoğlu): Gaffur non perderà tempo per mettere al corrente Demir dell’intenzione del suo nemico.

Quest’ultimo, su tutte le furie, ordinerà alla madre Hunkar di preparare dei passaporti per lui e Zuleyha, per consentire a entrambi di rifugiarsi a Berlino.

Intanto Yaman farà di tutto per essere ricoverato in ospedale, dopo essersi ferito appositamente al ventre con un punteruolo: l’uomo verrà operato dalla dottoressa Mujgan.

Nel contempo Yilmaz sarà deciso a scusarsi con Altun, dopo aver appreso tramite la missiva che gli ha scritto che è stata costretta a sposarsi: l’uomo potrà contare sulla complicità di Gulten (Selin Genç). Ma l’incontro tra l’ex coppia verrà interrotto da Demir, che obbligherà la moglie a fuggire con lui.

Intanto Akkaya si metterà alla ricerca dei due coniugi dopo essersi sfogato con Fekeli. Mujgan si renderà conto che suo marito le ha mentito, quando apprenderà dal Pubblico Ministero Julide (Alayça Öztürk) che Demir e Zuleyha hanno fatto perdere le loro tracce. La dottoressa sarà anche convinta che suo marito voglia farsi giustizia da solo.

Yilmaz riuscirà a fermare la vettura, su cui però ci sarà soltanto Hunkar: quest’ultima negherà di aver aiutato il figlio a fuggire durante un interrogatorio da Julide.

Seher perde il figlio che aspettava da Gaffur, Demir annulla la sua fuga per Adnan

Nel frattempo Seher in cambio di denaro, accetterà di affidare il bambino che porta in grembo a Saniye, ma le cose andranno diversamente, dato che la domestica ex amante di Gaffur avrà un aborto.

Nel frattempo il piccolo Adnan - in procinto di scappare con la madre e Demir - avrà la febbre molto alta: a causa del malessere del bambino, l'imprenditore annullerà la sua fuga. A questo punto il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) dopo aver dato modo a Yaman di apprendere le condizioni di salute di Adnan, lo farà costituire alla polizia.

Intanto Hatip (Mehmet Polat) avrà il timore che Demir si possa vendicare di lui quando verrà a conoscenza che è fuggito: per tale motivo chiederà aiuto a Sermin.

Infine Hunkar, dopo aver preso le redini dell’azienda Yaman, verrà a sapere che la situazione finanziaria è pessima.