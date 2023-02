L'arrivo di Behice ad Adana sconvolgerà per l'ennesima volta gli equilibri già precari dei personaggi di Terra Amara. Behice arriverà a Çukurova a seguito della tragica morte di Behzat e ben presto mostrerà la pubblico il suo lato oscuro. La donna sarà disposta a tutto per mantenere il suo status di donna agiata, anche quando scoprirà che il fratello l'ha lasciata con una montagna di debiti. Per questa ragione, accolto l'invito a vivere nella villa di Fekeli, Behice non si farà scrupoli ad avvicinarsi al padrino di Yilmaz, anche quando scoprirà che lui è interessato a Hunkar.

La signora Yaman avrà a che fare con i tentativi della zia della dottoressa di farla ingelosire per provocarla.

Behice arriva in paese

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Behice. La zia di Mujgan sarà insieme ad Hatip un personaggio che andrà ad arricchire la schiera dei cattivi della serie. Seguendo la trama della soap turca dopo il suicidio di Behzat, con il tentativo di alleviare il dolore di Mujgan, Fekeli e Yilmaz chiederanno alla zia di trasferirsi a casa loro. Dopo qualche reticenza, la donna accetterà e la domestica Nazire capirà da subito che negli occhi della donna si intravedono solo lampi di cattiveria.

Fin da subito Behice proverà a far indispettire Mujgan sottolineando l'eccessiva violenza di Yilmaz nei riguardi di Demir, ma le sue attenzioni non si concentreranno solo sul nipote acquisito, ma anche su Fekeli.

La donna non potrà non domandarsi la natura dei rapporti che lega il padrino di Yilmaz e Hunkar. Considerando che i rispettivi figli dei due, Yilmaz e Demir, sono sempre in guerra tra di loro, Behice non ci metterà molto a capire che tra Hunkar e Fekeli c'è più di un rapporto di semplice rispetto tra compaesani.

Hunkar sarà gelosa della zia di Mujgan?

Invece di rimanere al suo posto, Behice si avvicinerà ancora di più a Fekeli, anzi comincerà a provocare Hunkar con gesti di attenzione all'uomo che non passeranno inosservati. Il primo gesto per far ingelosire la signora Yaman sarà farsi trovare al ristorante con il padrino di Yilmaz. Non appena Behice vedrà Hunkar entrare nello stesso locale, improvvisamente metterà la sua mano su quella di Fekeli.

Il suo gesto però non sortirà la reazione prevista, visto che Fekeli non appena vedrà la madre di Demir si precipiterà a salutare la donna dimostrandosi come sempre affabile e affettuoso. Il gesto di Behice vorrà significare un sincero interesse per Fekeli o dietro si celerà un nuovo losco piano? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.