Durante le prossime puntate di Terra Amara ci sarà un nuovo scontro tra Demir e Yilmaz. I due uomini, per acconsentire a una richiesta di Hunkar e Fekeli, si incontreranno per una cena a cui prenderanno parte le famiglie di entrambi. L'intento di farli riappacificare fallirà però miseramente, visto che Demir si scontrerà con Yilmaz. Sia Akkaya che Yaman dovranno fare i conti con i rimproveri dei rispettivi cari, visto che Demir non si fermerà neanche davanti alla foto dei defunti figli e moglie di Fekeli, arrivando a spararle contro.

La provocazione di Demir contro Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul tentativo di riappacificazione che Hunkar e Fekeli proporranno rispettivamente a Demir e Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca, durante un incontro clandestino, Fekeli proporrà a Hunkar di andare a cena a casa sua con tutta la famiglia per cercare di mettere la parola fine alle continue liti tra i loro figli, anche in considerazione del fatto che entrambi hanno bisogno di pace visto che sia Zuleyha che Mujgan sono in dolce attesa.

L'unica cosa che Hunkar chiederà al figlio sarà quella di non parlare delle terre vendute a Fekeli per poter ottenere il denaro necessario a farlo uscire di prigione per non indispettire Yilmaz.

Demir sulle prime acconsentiràk ma durante l'incontro contro il suo "nemico" tirerà fuori l'argomento. Yaman chiederà a Yilmaz di ridargli le sue terre per dimostrare la sua sincerità, tenendosi in cambio le azioni dell'attività che voleva aprire con il defunto Cengaver.

Nessuna pace tra Yilmaz e Demir

Yilmaz, come Hunkar aveva previsto, andrà su tutte le furie e affermerà di non poter più sottostare alle cattiverie del suo nemico, aggiungendo che la guerra tra di loro si placherà solo quando uno dei due morirà.

Yilmaz replicherà in maniera feroce: dopo aver estratto la pistola, esploderà un colpo contro la fotografia che ritrae la moglie e i due figli tutti defunti di Fekeli. Zuleyha e Hunkar porteranno subito via Demir per evitare il peggio, ma una volta giunti a casa la madre e la moglie di Yaman non potranno che rimproverare il comportamento dell'uomo, sempre sopra le righe.

Anche Yilmaz verrà rimproverato da Fekeli per non aver saputo tenere i toni della conversazione bassi e aver ceduto alle provocazioni di Demir. La pace ovviamente sarà ancora una volta lontana. Riusciranno i due uomini a raggiungere un punto d'accordo?