Nuovo incontro, seppur breve, tra Yilmaz e Zuleyha. Nelle prossime puntate di Terra Amara i due ex fidanzati avranno modo di parlarsi senza interferenze. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Akkaya potrà sapere direttamente da Altun cosa pensa del suo trasferimento nella casa che un tempo era di Sermin e che si trova proprio di fianco a quella degli Yaman. Zuleyha a sorpresa si dirà d'accordo, affermando di avere finalmente la possibilità di vederlo tutti i giorni.

Yilmaz lascia la casa del padrino

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi proprio sui protagonisti principali della serie.

Seguendo la trama della soap turca, Yilmaz avrà una discussione con Fekeli in quanto scoprirà che il suo padrino ha fatto un favore a Hunkar acquistando le sue terre, per concederle il denaro necessario a far uscire dal carcere Demir, e poi rivendendogliele. Akkaya non riuscirà a comprendere fino infondo il motivo della generosità di Fekeli nei confronti della famiglia a loro "nemica".

Per tale ragione Yilmaz deciderà di lasciare la casa di Fekeli, con moglie a seguito, per trasferirsi nella casa un tempo appartenente a Sermin e da lui restaurata dopo l'incendio appiccato da Demir. Non a caso la nuova dimora si troverà proprio di fianco a quella degli Yaman e Mujgan, seppur dubitando che la scelta del marito sia legata alla volontà di quest'ultimo di stare vicino alla sua ex innamorata, non potrà fare altro che seguirlo in questa scelta.

Zuleyha e Yilmaz faccia a faccia

Dal canto suo anche Zuleyha avrà il suo bel da fare in seguito a questo trasferimento. Altun non solo dovrà avere a che fare con i colpi di testa del marito, che scoprirà cosa ha legato in età giovanile la madre e Fekeli, ma dovrà anche gestire i suoi sentimenti nei confronti di Yilmaz. Proprio quest'ultimo troverà l'occasione giusta per rivolgere a Zuleyha una domanda importante: dimostrando di tenere molto al parere della sua ex fidanzata mai dimenticata, le chiederà cosa pensa realmente del suo trasferimento nella casa di fianco alla sua.

Qualora non fosse d'accordo con la sua scelta, lascerà subito la nuova dimora.

A sorpresa Zuleyha darà il suo consenso a Yilmaz per restare nella casa di fianco, affermando che per lei significa poterlo vedere tutti i giorni, anche se entrambi hanno compreso di non poter più stare insieme come una coppia. Nel bel mezzo della conversazione arriverà Demir, ma per fortuna di Zuleyha il marito non si renderà conto della conversazione che stavano tenedo. Cosa accadrà ai due ex adesso che possono abitare l'uno di fianco all'altro? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.