Le anticipazioni di Terra Amara delle puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 25 febbraio 2023 preannunciano che ci saranno momenti di festa e altri in cui il dolore e la disperazione prenderanno il sopravvento.

Zuleyha ha scoperto di essere incinta e lo ha comunicato a Demir, il quale è però convinto di essere sterile. Nel frattempo, ci sarà il matrimonio di Yilmaz con Mujgan, evento che farà tanto soffrire la giovane Altun. Non sapendo che altro fare, intanto, Zuleyha si farà accompagnare da Sermin dal dottor Zuavi, decisa a interrompere la gravidanza.

Terra amara puntate 20-25 febbraio 2023: la scoperta di Demir

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara vedranno la città in festa per il matrimonio di Yilmaz. L'atmosfera è di grande festa, ma non per Zuleyha, che si reca con Sermin dal dottor Suavi per interrompere la gravidanza, dopo che Demir le ha comunicato di non poter avere figli ed essendo quindi certo che lei sia incinta di Yilmaz.

Nen presto Demir tornerà in città con una notizia sorprendente: ha scoperto di non essere sterile. Quindi corre alla villa per dare la bella notizia a Zuleyha, ma non la trova. Prova anche a cercarla al matrimonio di Yilmaz, ma di lei non c'è traccia. Dopo essere venuto a conoscenza delle intenzioni di Zuleyha, si precipita dal dottore specializzato in aborti Suavi, sperando che non sia troppo tardi.

Terra amara episodi 20-25 febbraio 2023: Hunkar ha in mano le vite di Yilmaz e Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara Demir sarà furioso con Sermin per aver aiutato Altun a interrompere la gravidanza. Accecato dall'odio, brucia la sua casa e scappa a Istanbul con Zuleyha, Hunkar e il piccolo Adnan. Tensione alle stelle per Fekeli che, una volta letta la lettera di Yilmaz, capisce come Hunkar abbia di fatto in mano le redini sia di Yilmaz che di Zuleyha.

Grazie a Fekeli, Yilmaz scopre che Zuleyha, Demir e Adnan sono a Istanbul e così corre a cercarli, ma è solo una scusa per stare il più lontano possibile da Mujgan, che ha sposato ma non ama.

Anticipazioni 20-25 febbraio 2023: Yilmaz sequestra Hunkar

La permanenza nella nuova città sembra piacere a Zuleyha, che per la prima volta rende felice Demir.

La giovane precisa però che la presenza di Hunkar le sta stretta, mentre la suocera stessa ascolta di nascosto la conversazione.

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara Yilmaz andrà fuori controllo, essendo deciso a leggere l'intera lettera di Zuleyha della quale ha solo un frammento. Senza pensarci due volte, sequestrerà Hunkar per venire a conoscenza di tutta la verità. In questo modo Yilmaz viene a sapere che Zuleyha ha sposato Demir sotto ricatto di Hunkar. Furioso, si presenta davanti alla donna per minacciarla e Fekeli prova a fermarlo, rimanendo ferito a sua volta.

Infine, Fekeli e Yilmaz si recheranno dal procuratore dopo aver saputo che Cetin si trova in prigione. Seguirà un acceso confronto tra i due, che si concluderà con l'arresto sia di Yilmaz che di Demir.