Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha dovrà affrontare un problema che porterà il nome di Hülya. La donna in passato è stata fidanzata con Demir e a la fine della loro storia le ha portato delle conseguenze tragiche: a causa di un incidente è finita su una sedie a rotelle. Demir è coinvolto nella cosa, per questo per 15 anni le ha dato dei soldi in cambio del suo silenzio. Ora che Demir è sparito, due donne minacceranno Züleyha e le chiederanno i soldi che il marito avrebbe dovuto dare a Hülya.

I problemi di Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha andrà incontro a diversi problemi.

Non solo sarà alla continua ricerca di Demir, visto che è scomparso nel nulla durante l'assalto a Villa Yaman, ma dovrà affrontare anche dei problemi di carattere economico. In primis, farà la conoscenza di Mehmet, nuovo socio della società Yaman. In realtà dietro questa identità si cela Hakan, arrivato a Çukurova solo per vendicare la sua famiglia dalle malefatte di Demir.

In più farà la conoscenza di altri due donne che giungeranno nel suo ufficio con una specifica richiesta. Si chiamano Ayten e Selma, sono madre e figlia, e arriveranno con un progetto ben preciso: estorcere dei soldi a Züleyha.

L'amore di Hülya e Demir

Le due donne le racconteranno la storia di Hülya, un'ex fidanzata di Demir la cui storia è terminata 15 anni prima.

A quanto pare la giovane non ha preso bene la rottura, al punto che ha tentato di togliersi la vita. Fortunatamente non è riuscita nel suo intento, ma purtroppo è rimasta paralizzata e quindi costretta alla sedia rotelle. Per far sì che la giovane non facesse nascere uno scandalo, Demir l'ha pagata per 15 anni in cambio del suo silenzio.

Züleyha non crederà alla storia e le caccerà via, ma in realtà è tutto vero. Hülya è la sorella di Hakan e sarà lei stessa a confermargli tutta la vicenda, senza però fare riferimento alle due donne.

La minaccia di Ayten e Selma

Ayten e Selma, però, non si daranno per vinte. Torneranno da Züleyha e con in mano una delle tante lettere che Demir ha scritto a Hülya quando erano innamorati.

Anche Hakan avrà modo di leggere una di queste lettere, proprio quella in cui Demir lasciava Hülya per convolare a nozze con la sua prima moglie.

A ogni modo, con la lettera potranno provare che Hülya ha avuto veramente una storia con Demir. Züleyha si renderà conto che le donne non le hanno mentito e scoprirà l'ennesimo segreto appartenente al passato del marito. In più avrà modo di verificare che il marito mensilmente mandava sul serio dei soldi a questa donna.

Non saprà come comportarsi: dovrà proseguire con questa promessa fatta dal marito e dare i soldi? Anche perché Selma e Ayten la minacceranno: se non darà i soldi, tutta Çukurova verrà a conoscenza del segreto di Demir.