La soap opera turca Terra Amara (ideata con il titolo Bir Zamanlar Çukurova) prosegue la sua messa in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.

Nei prossimi episodi sia Hunkar (Vahide Perçin) e il figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış) faranno una tragica fine. La darklady morirà per mano di Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), mentre il marito di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà ucciso dagli scagnozzi di Abdulkadir Keskin (Erkan Bektaş). Il corpo senza vita del ricco imprenditore verrà ritrovato in un magazzino da un gruppo di operai dopo alcuni mesi: la notizia ovviamente verrà comunicata alla consorte.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice mette fine all’esistenza di Hunkar

Hunkar sin da subito non si fiderà della nuova arrivata Behice, la zia della dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova). La signora Yaman sospetterà che la donna abbia qualche segreto: per tale motivo la farà controllare da un investigatore privato, venendo a conoscenza che Behice ha ucciso i suoi mariti per impossessarsi delle loro ricchezze.

Hunkar non perderà tempo per affrontare l' assassina, la quale - dopo essere stata messa alle spalle al muro - non ci penserà due volte a pugnalarla a morte al ventre, peraltro proprio quando sarà tutto pronto per il matrimonio tra la stessa e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Demir non potrà che essere addolorato, quando troverà il corpo senza vita della madre nascosto tra alcuni arbusti.

Demir viene ritrovato senza vita, Fikret affranto per la perdita del fratellastro

Successivamente Demir sarà vittima di una rapina all’interno della sua tenuta, la quale peraltro verrà distrutta da un terribile incendio da alcuni banditi: si tratterà degli uomini armati di Abdulkadir, che terranno il marito di Zuleyha sotto sequestro, causandogli la perdita della vista.

Per diverso tempo del ricco imprenditore non ci sarà alcuna traccia a Cukurova e tutte le ricerche saranno inutili. Successivamente Demir verrà ritrovato senza vita all’interno di un vecchio frigorifero: a fare la scoperta saranno degli operai, i quali daranno l’allarme durante dei lavori di ristrutturazione in un magazzino abbandonato.

Zuleyha verrà messa al corrente della morte del consorte da parte di Fikret (Furkan Palalı), figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman Senior e nipote di Fekeli: egli non nasconderà la propria evidente amarezza durante la veglia funebre del fratellastro.