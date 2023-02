Si preannunciano abbastanza movimentate le prossime puntate della serie televisiva turca Terra Amara, in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana. Dagli spoiler si evince che Demir Yaman (Murat Ünalmış) entrerà in conflitto con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), dopo aver fatto un regalo a Sermin (Sibel Taşçıoğlu) per aver salvato Adnan (Ömer Fethi Canpolat). A proposito di quest’ultimo, la madre sarà convinta che suo marito non lo consideri più suo figlio, a seguito della nascita della secondogenita Leyla, appena venuta al mondo.

Trame turche Terra amara: Adnan rischia di morire a causa di Azize

Nel corso dei nuovi episodi, accadrà il peggio durante la festa in onore della piccola Leyla, la figlia nata dal matrimonio di Zuleyha e Demir. In particolare Azize (Serpil Tamur), a causa della sua demenza senile, sarà convinta che qualcuno si sia impossessato dei suoi gioielli che voleva regalare a un bambino: l’anziana donna si recherà da sola nelle stalle e accenderà una candela che, purtroppo, cadrà a terra innescando un terribile incendio. La nonna metterà in pericolo Adnan che resterà intrappolato tra le fiamme dopo averla seguita.

A sorpresa, a mettere in salvo il bambino sarà Şermin che, in quel frangente, si troverà nei pressi nella tenuta Yaman per far visita a Behice (Esra Dermancıoğlu).

Demir e Hunkar (Vahide Perçin) non potranno che rimanere senza parole dal gesto della parente. Saniye (Selin Yeninci), invece, non appena i Yaman ritireranno la denuncia contro Sermin, farà pensare ai suoi padroni che la stessa potrebbe aver appiccato l’incendio per guadagnarsi la loro fiducia.

Zuleyha accusa Demir di mettere Adnan in secondo piano, Sermin accetta il regalo del cugino

Successivamente, a fare chiarezza sulla questione ci penserà Azize, visto che rivelerà ai suoi familiari di aver messo una candela sul grano per trovare i gioielli che aveva perso: Demir quando troverà un po’ di cera per terra, si renderà conto che, in realtà, Şermin ha agito in buona fede.

Per tale motivo, il rivale di Yilmaz e la madre Hunkar, di comune accordo, vorranno dare alla parente la ricompensa che si merita: a manifestare il suo disappunto sarà la moglie Zuleyha. Quest’ultima, dopo essere rimasta delusa dal consorte, lo accuserà di star mettendo Adnan in secondo piano perché la sua vera erede è Leyla. Yaman perderà le staffe, dicendo a Zuleyha di considerare Adnan suo figlio.

A questo punto, Demir, oltre a regalare più di dieci monete d’oro a Sermin, la farà diventare la proprietaria di una villa a due piani in cui la stessa potrà andare a vivere subito. In un primo momento, l’ex moglie di Sabahattin (Turgay Aydın) rifiuterà il regalo del cugino, ma poi cambierà idea grazie all’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).