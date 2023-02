Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Sermin scoprirà che Züleyha è finita in ospedale per colpa dello sparo inflittale da Müjgan. Una rivelazione che arriverà alla polizia che deciderà di arrestare Müjgan per tentato omicidio. Intanto Züleyha organizzerà con Yilmaz un piano di fuga da Çukurova e, mentre lo faranno, verranno beccati da Hünkar, nel momento in cui si scambieranno anche delle effusioni. La donna tradirà Züleyha e riferirà tutto al figlio?

Züleyha svela a Yilmaz che Adnan è suo figlio

Sarà guerra aperta tra Hünkar e Demir nelle prossime puntate.

Dopo che Demir umilierà Hünkar al matrimonio di Sabahattin e Jülide, la donna romperà definitivamente il suo rapporto con il figlio: lo manderà via di casa, così lui andrà a vivere da Sevda.

Sempre prossimamente, Züleyha svelerà a Yilmaz che Adnan è suo figlio e lo convincerà a mantenere il segreto. I due si vedranno segretamente e pianificheranno di lasciare il paese con i loro figli. Il fatto che Hünkar abbia mandato via di casa Demir, faciliterà Züleyha nell'organizzare il piano di fuga.

Intanto, a Çukurova arriverà Fikret, il figlio del fratello di Fekeli che andrà ad abitare nel ranch dello zio: ma perché, dopo anni in cui avevano perso i contatti, il giovane tornerà "alla corte" di Fekeli?

Müjgan viene condotta in carcere

Durante le prossime puntate, Züleyha continuerà a mantenere il segreto riguardante il reale motivo per cui è stata ricoverata in ospedale: dirà a Gülten che nessuno dovrà sapere che Müjgan le ha sparato. Questo segreto, però, verrà udito da Sermin che non esiterà a dirlo a Demir.

Quest'ultimo si presenterà a casa di Yilmaz per accusare Müjgan di aver quasi ucciso la moglie.

Demir e Yilmaz proveranno a raggiungere un accordo per far sì che la donna non finisca in carcere, ma la conversazione verrà ascoltata dal pm che convocherà Müjgan e Züleyha in carcere.

Hünkar becca Züleyha e Yilmaz insieme

Müjgan verrà accusata di tentato omicidio e condotta in carcere. Züleyha, però, farà una dichiarazione spiazzante: dirà di essersi sparata.

Come andrà a finire la vicenda? Intanto, la giovane proseguirà a organizzare il suo piano di fuga con Yilmaz e una sera Hünkar beccherà lui e Züleyha mentre si scambieranno effusioni nella piccola villa.

Non si farà vedere, ma capirà che i due stanno progettando qualcosa insieme. La giovane, però, avrà altri problemi da affrontare: Demir si presenterà a Villa Yaman insieme alla polizia per portare via sia Züleyha che i bambini. La ragazza però si rifiuterà ad andare con lui, anche perché sarà ben determinata a fuggire con Yilmaz. Hünkar tradirà Züleyha e dirà al figlio che la ragazza sta intrattenendo una sorta di relazione con Züleyha?