Saranno accuse molto pesanti quelle che Yilmaz farà a Müjgan nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo aver saputo da Züleyha che la moglie attende un altro bambino, l'accuserà di dire delle bugie in merito alla gravidanza e del fatto che potrebbe essere incinta di un altro uomo. Yilmaz sarà sicuro della propria presa di posizione, ma tutti gli abitanti del ranch di Fekeli rimarranno al fianco di Müjgan.

Züleyha scopre che Müjgan è incinta

Durante le prossime puntate Züleyha scoprirà che Yilmaz diventerà papà per la terza volta.

Sarà Müjgan a dirglielo quando la incontrerà in farmacia, intenta a far vedere al farmacista alcuni esami. Le racconterà che non vede l'ora di dare la notizia a Yilmaz, che sicuramente sarà al settimo cielo per l'arrivo di questo bambino.

Züleyha non dirà una parola, il dolore sarà troppo forte da sopportare, così in silenzio se ne andrà via dalla farmacia.

Lite tra Züleyha e Yilmaz

Colma di rabbia, Züleyha vorrà incontrare Yilmaz così, dopo averlo cercato per tutta la giornata, avrà modo di incontrarlo nella piccola villa. Gli farà le sue "congratulazioni" per l'arrivo del secondogenito, ma Yilmaz rimarrà scioccato davanti a tale notizia: ormai lui e Müjgan non hanno rapporti da mesi, come può attendere un figlio da lui?

Yilmaz le spiegherà che con la moglie ormai non esiste più nessun tipo di intimità, ma Züleyha non gli crederà e se ne andrà via con il cuore colmo di dolore. Züleyha, intanto, avrà anche altri problemi da risolvere, in quanto Behice dichiarerà alla stampa che la ragazza è la responsabile dell'attacco che l'ha vista vittima.

Yilmaz accusa Mujgan di mentire sulla gravidanza

Dopo aver appreso la notizia della seconda gravidanza di Müjgan, Yilmaz tornerà a casa con l'intenzione di affrontare la moglie. Arriverà al ranch di Fekeli colmo di rabbia: per lui è veramente impossibile che Müjgan sia incinta, visto che il loro matrimonio oramai è più che altro una formalità.

Affronterà Müjgan davanti a tutti i presenti nella villa e Yilmaz, ovviamente, negherà che questo bambino possa essere suo. Per lui è chiaro che la moglie stia mentendo e che non sia incinta, oppure potrebbe anche essere incinta, ma il padre del bambino potrebbe essere un altro uomo. Davanti a questa ingiuria tutta la casa sarà a favore di Müjgan ma Yilmaz, nonostante abbia tutti contro, avrà intenzione di non darsi pace fino a quando non scoprirà la verità.

Demir sarà ignaro di ciò che sta accadendo nella vita della moglie e si preoccuperà per il fatto di vederla sempre triste. In un primo momento crederà che sia pensierosa per le dichiarazioni di Behice, per questo la spronerà a non credere alle dicerie della donna e di non farsi influenzare, perché lei vale molto di più di tutte queste calunnie.