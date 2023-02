Una notizia a tratti sconvolgente destabilizzerà il rapporto già abbastanza precario tra Züleyha e Yilmaz. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, la ragazza scoprirà che Yilmaz potrebbe diventare padre per la terza volta: sarà Müjgan a rivelarle la notizia quando si incontreranno in farmacia.

Sconvolta dal dolore, Züleyha incontrerà Yilmaz per fargli le sue "congratulazioni", ma lui le giurerà di non avere rapporti con la moglie da mesi. Starà dicendo la verità?

Yilmaz accusa Züleyha di tradimento

Nelle prossime puntate Demir convocherà una conferenza stampa dopo la morte di Hünkar.

Si presenterà davanti ai giornalisti insieme a Züleyha e Sevda, mostrando che, nonostante le avversità, sono una famiglia felice. Yilmaz interpreterà male questa scena e penserà che Züleyha ami veramente Demir, per questo motivo la convocherà per un appuntamento nella piccola villa.

Il ragazzo sarà abbastanza furioso, infatti Yilmaz accuserà Züleyha di tradirlo. La giovane non riuscirà a credere alle parole di Yilmaz, soprattutto quando le chiederà se con Demir vive come "marito e moglie": sarà molto delusa dal suo atteggiamento e si sentirà profondamente offesa. Mentre litigheranno, però, non si renderanno contro che l'intera conversazione verrà ascoltata da Müjgan.

Züleyha apprende che Müjgan è incinta

Successivamente Müjgan e Züleyha si incontreranno in farmacia, luogo in cui quest'ultima farà una scoperta che la lascerà senza parole: Müjgan è incinta e aspetta il suo secondo figlio da Yilmaz. Müjgan le dirà: "Non mi fai i complimenti? Yilmaz sarà al settimo cielo quando scoprirà la notizia".

Züleyha non riuscirà a dirle nulla, nemmeno quando Müjgan inizierà a fantasticare sul fatto che vorrebbe una femmina. Se ne andrà dalla farmacia in silenzio, ma sarà devastata, non si sarebbe mai aspettata questo epilogo.

Züleyha si 'congratula' con Yilmaz per la gravidanza di Müjgan

Dopo aver scoperto la notizia, Züleyha vorrà parlare con Yilmaz, ma quel giorno sarà fuori Çukurova per lavoro, così lascerà un messaggio a Çetin.

In piena notte Yilmaz arriverà alla fabbrica, e Çetin gli dirà che Züleyha l'ha cercato e che era molto nervosa. Penserà che la ragazza sia arrabbiata con lui a causa dell'ultimo litigio, così vorrà chiederle scusa.

Si incontreranno nella piccola villa, ma Yilmaz troverà una Züleyha molto arrabbiata, non vorrà nemmeno che le sfiori una mano. Gli dirà di aver scoperto che Müjgan è incinta e Yilmaz rimarrà sbigottito davanti a questo annuncio: è impossibile che la moglie sia incinta.

Yilmaz le giurerà di non avere rapporti con Müjgan da mesi, ma Züleyha non gli crederà. Lascerà la piccola villa e gli augurerà di essere felice con i suoi due figli: Yilmaz avrà il cuore in mille pezzi.