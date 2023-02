Su Canale 5 proseguono le travolgenti avventure della serie televisiva turca Terra Amara che continua a riscuotere un enorme successo in termini di ascolti. Si sfiorerà una nuova tragedia, negli episodi in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche mese: lo sfortunato sarà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), proprio quando trionferà l’amore con la sua ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). L’ex meccanico farà sprofondare nella disperazione più totale la sua amata, poiché Yilmaz morirà dopo un incidente stradale [VIDEO] drammatico. La fanciulla si riavvicinerà all’ex marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), a seguito della scomparsa del vero padre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha divorzia dal marito Demir

Nelle prossime puntate della soap opera, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, finalmente ci saranno tutti i presupposti per assistere al ricongiungimento tra Zuleyha e Yilmaz. Dalle anticipazioni turche si evince che Demir, dopo aver fatto di tutto per impedire alla moglie di ritornare con il suo ex, non avrà altra scelta oltre a quella di concedere il divorzio alla stessa: in cambio, però, la protagonista dello sceneggiato, dovrà rinunciare a portare con sé la secondogenita Leyla, nata dal matrimonio con Yaman.

A questo punto, Altun sarà libera di viversi la storia d’amore con Akkaya, mentre Demir si lascerà andare alle lacrime nell’istante in cui saluterà il piccolo Adnan.

Yilmaz porterà la sua amata sulla spiaggia e le farà vedere la casa in cui andranno a vivere, dopo aver detto addio al figlio Kerem Ali e alla moglie Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Per la coppia, sarà dietro l’angolo un triste epilogo, dato che la serenità avrà breve durata.

Yilmaz perde la vita, Altun consolata da Yaman

Dopo tante peripezie, il destino si accanirà ancora contro Zuleyha e Akkaya che sarà vittima di un terribile incidente stradale nell’istante in cui apprenderà, tramite una telefonata, del ricovero in ospedale del figlio. Le condizioni di salute di Yilmaz saranno subito abbastanza preoccupanti: purtroppo, dopo il ricovero in ospedale e un intervento d’urgenza, i medici annunceranno la sua morte.

Prima di spirare, l’ex meccanico farà in tempo a dichiarare tutto il suo amore ad Altun, chiedendole di prendersi cura di Adnan.

Per Zuleyha, quindi, sarà un duro colpo al cuore perdere la sua dolce metà: la donna, del tutto disperata, verrà consolata dall’ormai ex marito Demir che accetterà di starle vicino, pur avendo capito che non ricambia i suoi sentimenti. Quest’ultimo consentirà alla madre di sua figlia di ritornare a vivere nella sua tenuta: tra i due ex coniugi ci sarà, quindi, un riavvicinamento ma avranno soltanto un rapporto di amicizia.