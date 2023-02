Nuovo tentativo di aborto illegale in quel di Adana: nelle prossime puntate di Terra Amara, dopo Zuleyha anche Mujgan proverà ad interrompere la sua gravidanza. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, la dottoressa dopo la felicità iniziale avrà una brutta delusione quando scoprirà direttamente dal marito dei sentimenti che quest'ultimo nutre ancora per la Altun. Akkaya deciderà di essere sincero con la moglie la quale però per tutta risposta proverà ad abortire per poi cambiare idea all'ultimo minuto. Il recente matrimonio però verrà inevitabilmente compromesso.

Yilmaz confessa a Mujgan di amare Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Mujgan, la cui gioia per le nozze e per la notizia della sua prima gravidanza sono destinate a durare ben poco. Seguendo la storyline della soap turca, infatti, Yilmaz deciderà di abbandonare il suo piano di fuga con Zuleyha non appena verrà a sapere che la moglie è in attesa del loro primo figlio. Nonostante ciò. seguendo i preziosi consigli di Fekeli, Akkaya deciderà di essere sincero con la dottoressa e confesserà di aver letto la lettera scritta dalla sua ex in cui quest'ultima rivelava di essere stata costretta a sposare Demir per evitare la sua condanna a morte.

Yilmaz aggiungerà non solo che se fosse stato a conoscenza di tutto ciò non avrebbe mai rinunciato a Zuleyha ma anche di provare ancora un grande amore per la donna.

In preda allo sconforto e delusa per essere stata solo la seconda scelta del marito, Mujgan lascerà Adana per recarsi a Istanbul dove si metterà in contatto con un suo amico medico al quale chiederà di praticarle un aborto senza informare il suo legittimo consorte.

La dottoressa cambia idea sull'aborto

Quando sarà sul lettino operatorio pronta per fare l'anestesia per sottoporsi all'intervento, Mujgan desisterà dalla sua idea di interrompere la gravidanza.

A questo punto, anche Yilmaz la raggiungerà per riportarla a casa promettendole di impegnarsi perché il loro matrimonio prosegua nel migliore dei modi. Inizialmente la dottoressa non crederà alle parole del marito e si dirà intenzionata a recarsi in America dove abita la madre.

Solo in un secondo momento, Mujgan tornerà sui suoi passi e accetterà di tornare ad Adana con Yilmaz, ma sarà ben chiaro ai telespettatori che la dottoressa non potrà facilmente dimenticare la confessione dei sentimenti di Yilmaz nei riguardi di Zuleyha. Il matrimonio di Akkaya sarà già in crisi: riuscirà la neo-coppia a superare questo momento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.