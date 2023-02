Chi sarà la fatidica scelta finale di Federico a Uomini e donne? Manca sempre meno alla fine del percorso del tronista nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, in queste ore, i fan social appaiono decisamente divisi sulle due ragazze giunte al rush conclusivo di questa avventura.

Da un lato c'è chi fa il tifo per Carola e spera che la ragazza possa avere la meglio, dall'altro però c'è chi sostiene che la corteggiatrice stia facendo solo la vittima in studio e, in realtà, non sarebbe affatto interessata a conquistare il cuore del giovane tronista.

Arriva la scelta finale di Federico a U&D: il tronista diviso tra Alice e Carola

Nel dettaglio, il percorso di Federico Nicotera si avvicina verso le battute finali: le prossime registrazioni di Uomini e donne in programma il 3 e 4 febbraio 2023, potrebbero essere quelle decisive, in cui si arriverà alla fatidica scelta del tronista in carica.

È dallo scorso settembre che, Federico, sta portando avanti questa avventura nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e ormai da un po' di settimane ha deciso di concentrare le sue attenzioni su Alice e Carola, le due pretendenti giunte al rush conclusivo di questo percorso.

Chi riuscirà ad avere la meglio? I fan social della trasmissione si dicono divisi e, in queste ore, non mancano le dure critiche contro l'una e l'altra, dopo la messa in onda delle ultime puntate trasmesse su Canale 5.

'Carola fa la vittima, Alice perfetta', i fan di U&D divisi sulla scelta di Federico

"Carola ha dimostrato di essere una persona immatura. Pensa solo al divertimento, poi va in studio inscena due pianti e fa credere chissà cosa a Federico", ha sbottato un fan della trasmissione di Canale 5.

"Spero che Federico si renda conto del fatto che Alice sia perfetta per lui e non perda altro tempo assieme all'altra corteggiatrice", ha sentenziato un altro commentatore social di Uomini e donne.

"Carola è bravissima a fare la vittima. Federico si lamenta delle reazioni di Alice, quando lei durante l'ultima litigata ha fatto una scenata pazzesca", ha scritto ancora un altro spettatore social.

'Alice tristezza in persona', i fan di U&D polemici

"Alice è la tristezza in persona, piagnucola sempre. Carola pacata, rispettosa, merita di essere lei la scelta finale", ha scritto un altro utente social del programma di Canale 5 spezzando una lancia in difesa dalla corteggiatrice bionda.

Insomma, i fan della trasmissione si dividono tra le due pretendenti e, a questo punto, non resta altro che scoprire quella che sarà la decisione finale del giovane tronista, pronto a coronare il suo sogno d'amore dopo un lungo percorso.