Sono passati pochi giorni dall'ultima registrazione di U&D, ma già si conoscono le date in cui si svolgeranno le prossime. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per far sapere che il cast del dating-show tornerà in studio sabato 18 e domenica 19 febbraio: in uno di questi appuntamenti, Federico farà la sua scelta tra Carola e Alice. Lo stesso tronista ha annunciato che prenderà la sua decisione finale nel corso delle riprese che avranno luogo nel fine settimana, tant'è che lunedì scorso non è neanche entrato in studio.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Una cosa che i fan di U&D stanno aspettando da mesi, sta per realizzarsi: Federico è pronto per la scelta e la comunicherà nel corso di una delle prossime registrazioni.

Il blogger Pugnaloni ha confermato che Maria De Filippi condurrà le nuove puntate del suo dating-show nel weekend, più precisamente sabato 18 e domenica 19 febbraio. Tra pochi giorni, dunque, Nicotera lascerà il trono con una tra Carola Carpinelli e Alice Barisciani, le ragazze che lo stanno corteggiando da settembre davanti alle telecamere.

Il regolamento del format prevede che la prescelta possa rispondere di "no" alla proposta di fidanzamento ma, visto il coinvolgimento che hanno sempre dimostrato entrambe le protagoniste del Trono Classico, gli spettatori tendono ad escludere questa eventualità.

Le ultime news sui giovani di U&D

Che mancasse poco alla scelta di Federico, i fan di U&D l'hanno intuito anche dal fatto che né lui né le sue corteggiatrici hanno partecipato alle riprese del 13 febbraio: il tronista non è neppure entrato in studio durante l'ultima registrazione, segno che la sua decisione tra Carola e Alice l'ha presa e presto la comunicherà a tutti.

Quello di Nicotera sul trono, è stato un percorso lungo e spesso tortuoso: la maggior parte degli spettatori del dating-show, infatti, non sa come andrà a finire e quale sarà il nome che il ragazzo farà a conclusione della sua avventura su Canale 5.

C'è chi è certo che la scelta ricadrà sulla timida Alice e chi è convinto che alla fine la spunterà Carola: il romano non ha mai nascosto di provare un sentimento per entrambe le sue spasimanti, anche per questo motivo ha rimandato l'epilogo del trono più che ha potuto, per schiarirsi bene le idee e capire chi fa più al caso suo tra Carpinelli e Barisciani.

Lavinia ancora tra due fuochi a U&D

Dopo qualche giorno d'attesa e varie ipotesi formulate dai telespettatori, oggi si è saputo che le prossime registrazioni di U&D avverranno nel weekend (il 18 e 19 febbraio), quindi manca pochissimo all'addio di Federico.

Ancora non si sa se la scelta di Nicotera ci sarà sabato o domenica, ma sicuramente prima dell'inizio della nuova settimana saranno trapelate le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio quando il ragazzo svelerà la sua preferenza tra Carola e Alice.

Visto che il romano ha iniziato il suo percorso nel Trono Classico assieme a Lavinia, i fan sono certi che anche la sua decisione finale è vicina. La tronista è ancora indecisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, due corteggiatori molto diversi sia fisicamente che caratterialmente.

Di recente si è anche vociferato del possibile arrivo di un nuovo protagonista giovane nel cast, uno sconosciuto che potrebbe essere presentato proprio dopo la scelta di Federico. Questa new entry, però, avrà meno tempo di chi l'ha preceduto per trovare l'anima gemella: l'edizione 2023 del dating-show di Maria De Filippi, infatti, terminerà tra fine maggio e i primi giorni di giugno, quindi rimangono solo tre mesi e mezzo a chi siederà sulla poltrona rossa d'ora in avanti.