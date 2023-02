Sabato 4 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne dove c'è stato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e l'ex Riccardo Guarnieri. Presente anche Alessandro Vicinanza che ha dato vita ad una discussione accesissima con il cavaliere tarantino e dove sono volate molte parolacce. Da segnalare che Carola non era presente in studio, mentre Guarnieri si beccherà una torta in faccia da Tina.

A U&D torna Ida: volano parolacce tra Alessandro e Riccardo

Nello studio di Uomini e donne e è tornata Ida Platano. Lo aveva già preannunciano Maria De Filippi nella registrazione precedente.

L'ex dama ha voluto un confronto con Riccardo Guarnieri dopo che lui aveva attaccato lei e Alessandro sui social ed in qualche intervista. Ebbene, Ida é giunta in studio accompagnata dall'attuale fidanzato Alessandro Vicinanza. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, parlano di una discussione molto accesa tra Vicinanza e Guarnieri e sono volate un sacco di parolacce tra i due.

Riccardo si becca una torta in faccia da Tina: anticipazioni Uomini e donne

Durante la registrazione, Alessandro avrebbe detto a Riccardo che dovrebbe vergognarsi visto che alla sua età vive ancora con la mamma. Dal canto suo, Guarnieri ha invece accusato Ida di non essere una buona madre. Resta da capire se tutto quanto è accaduto tra loro verrà trasmesso su Canale 5.

C'è stato poi un momento davvero esilarante, visto che Riccardo si è beccato una torta in faccia da Tina Cipollari. Al momento non è chiaro il motivo per il quale l'opinionista arriverà a tanto. Da segnalare inoltre, che Gloria Nicoletti era assente in questa registrazione del 4 febbraio. Sembra che la decisione di lasciare Uomini e donne sia definitiva.

Nessuna traccia neppure di Biagio Di Maro. A questo punto, viene da pensare che Maria lo abbia cacciato definitivamente dal programma.

Carola assente nella registrazione di U&D del 4 febbraio

Passando invece alle vicende del Trono Classico, Carola Carpinelli non era presente in studio. La ragazza cone noto, si era autoeliminata nella registrazione precedente.

Quindi non ha cambiato idea. Federico Nicotera, rimasto solo con la corteggiatrice Alice, non l'ha ancora scelta. Il tronista ha dichiarato che, alla fine della registrazione, andrà riprendere Carola. Resta da capire se Federico riuscirà convincerla a tornare a Uomini e donne. Se Carola dovesse tornare, potrebbe essere lei la scelta? L'indecisione del tronista sta facendo perdere la pazienza non solo alle sue corteggiatrici, ma anche al pubblico a casa. Ormai è da settembre che siede sul trono e forse è arrivato il momento di scegliere.