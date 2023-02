Nella registrazione di Uomini e donne avvenuta venerdì 3 febbraio 2023 ci sono stati diversi colpi di scena .

Maria De Filippi ha esortato Biagio di Maro ad andarsene, stanca del suo atteggiamento verso le dame. Anche Gloria Nicoletti ha lasciato il programma dopo l'ennesima discussione con Riccardo Guarnieri.

Biagio Di Maro invitato ad andarsene nella registrazione del 3 febbraio

Le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e donne, regalano numerosi colpi di scena. Leggendo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram si viene a sapere che in studio Maria De Filippi ha perso la pazienza con uno dei cavalieri storici del programma.

Si tratta di Biagio Di Maro, già protagonista delle puntate andate in onda in questo giorni su Canale 5. Ebbene, anche in questa registrazione, Biagio ha avuto un comportamento che non è piaciuto affatto alla padrona di casa e non solo. Il cavaliere inizialmente ha dichiarato di voler uscire con Gabriella. Per questo è andato dietro le quinte per parlarle. Poi, appena sono arrivate alcune dame per Claudio, Biagio ha chiesto se una di loro volesse uscire con lui.

Maria De Filippi esorta Biagio Di Maro ad andarsene: anticipazioni Uomini e donne

Nello studio di Uomini e donne, Maria De Filippi ha quindi voluto dire la sua e a lamentarsi per il comportarsi Biagio. In sostanza la conduttrice pavese crede che il cavaliere tenda a illudere le dame, mostrandosi inizialmente come il classico Principe Azzurro.

Ironia della sorte, in questo frangente, è stata la dama Carla a prendere le difese di Biagio. Poi è nata una discussione tra il cavaliere campano e Tina. A un certo punto Biagio si è alzato, dicendo che non ci stava a sentire tutti questi attacchi, poi si è rimesso seduto.

Ma a quel punto Maria De Filippi è intervenuta di nuovo, chiedendogli come mai si fosse rimesso a sedere.

Carla è scoppiata a piangere all'idea che Biagio potesse abbandonare il programma. È arrivata proprio in questo frangente la stoccata di Maria: "È meglio se va fuori". Non comunque chiaro se quella di Biagio sia un'uscita di scena definitiva oppure no.

Gloria Nicoletti lascia Uomini e donne

In questa movimentata registrazione di Uomini e donne c'è stato anche l'abbandono di Gloria Nicoletti.

La dama, dopo aver discusso per l'ennesima volta con Riccardo Guarnieri, deciderà di lasciare il programma tra le lacrime.

Scorrendo le anticipazioni su quanto registrato il 3 febbraio, Gloria a inizio puntata aveva chiesto a Riccardo di uscire insieme da U&D per iniziare a conoscersi lontano dal riflettori. Ma dopo che il cavaliere tarantino le ha detto no, la dama ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi.