Al termine delle ultime due registrazioni di U&D, Riccardo Guarnieri si è concesso una cena con una dama del Trono Over. Come documentano gli scatti che Deianira Marzano ha postato su Instagram il 5 febbraio, il pugliese è stato avvistato in un locale romano sabato scorso: nonostante poche ore prima abbia rischiato di arrivare alle mani con Alessandro, il cavaliere ha trascorso la serata in dolce compagnia, tra sorrisi e sguardi di complicità.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrata venerdì 3 e sabato 4 febbraio, hanno ufficializzato l'addio al cast di due storici protagonisti del Trono Over: Biagio Di Maro ha abbandonato il parterre su invito di Maria De Filippi, Gloria Nicoletti si è ritirata dopo aver ricevuto il "no" di Riccardo a conoscersi lontano dai riflettori.

Accantonato il tira e molla con la romana, Guarnieri è finito al centro dell'attenzione per un duro confronto: Ida e Alessandro sono stati ospiti delle ultime riprese, e il pugliese ha perso le staffe. Tra gli uomini c'è stato un brusco litigio, una serie di offese e insulti reciproci che per poco non sfociavano in una rissa: i due sono stati separati dai presenti e poi calmati da un discorso della padrona di casa.

A smorzare la tensione, ci ha pensato anche Tina Cipollari tirando una torta in faccia all'ex fidanzato di Platano.

L'avvistamento dopo le riprese di U&D

Terminata la registrazione di U&D del 4 febbraio, Riccardo si è rasserenato ed è andato a cena fuori.

Come racconta la segnalazione riportata da Deianira Marzano su Instagram, il protagonista del Trono Over ha trascorso il sabato sera con una dama del parterre dall'identità ancora sconosciuta.

"Questa sera c'è Riccardo in un locale a Roma con una ragazza", ha fatto sapere la persona che ha incontrato Guarnieri.

Blog e siti, però, hanno subito indagato sulla giovane che compare negli scatti rubati e hanno scoperto che si tratta di una new entry del programma di Canale 5: la donna paparazzata con il tarantino dopo le ultime riprese, infatti, di recente è comparsa alle spalle di Gloria in una puntata trasmessa in tv (il suo nome, però, non si vede perché Nicoletti lo copre con i capelli).

Liti e una quasi rissa negli studi di U&D

Dopo aver litigato furiosamente sia con Ida che con Alessandro, dunque, Riccardo ha cenato con una dama del parterre che fino ad oggi non è mai stata al centro dello studio per raccontare di qualche sua frequentazione. Un parere che stanno condividendo molti fan di U&D, è che nelle prossime registrazioni Guarnieri parlerà della serata che ha fatto con questa ragazza, anche perché deve aggiornare il pubblico sulle sue conoscenze dopo l'addio di Gloria al programma.

La romana, infatti, ha deciso di abbandonare il dating show lo scorso 3 febbraio (alle riprese del giorno dopo non era presente, così come Biagio Di Maro), stanca delle indecisioni del cavaliere. Anche se il pugliese le ha chiesto insistentemente di rimanere, Nicoletti ha scelto di tornare alla sua vita perché certa che il sentimento che prova non è corrisposto.

Sabato 4 febbraio, invece, Riccardo è stato protagonista per il faccia a faccia con l'ex fidanzata Platano e il suo nuovo compagno Vicinanza. I due hanno chiesto di tornare agli Elios per replicare alle cose che Riccardo ha detto sul loro conto in un'intervista: da un primo vivace scambio di battute, però, tra i due uomini è nata una discussione accesa.

Ad impedire la rissa, sono stati Gianni Sperti e il tronista Federico Nicotera, intervenuti immediatamente per placare la furia di Guarnieri trattenendolo fisicamente per svariati minuti.