Sabato 4 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne. Grande attesa innanzitutto per il percorso di Federico Nicotera che, nelle riprese dei giorni precedenti, ha messo in difficoltà Carola. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la corteggiatrice non si è più presentata in trasmissione.

Occhi puntati anche su Ida Platano, tornata in studio a distanza di un po' di tempo dalla sua scelta finale.

L'addio di Carola a Federico: anticipazioni Uomini e donne riprese 4 febbraio

Dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 4 febbraio 2023 si apprende che Carola non era presente in studio.

La corteggiatrice di Federico Nicotera, durante le riprese del 3 febbraio, aveva comunicato la sua intenzione di voler abbandonare il programma.

Il motivo? Carola non aveva gradito l'atteggiamento di Federico con la sua "rivale" Alice, alla quale aveva organizzato l'ennesima sorpresa in esterna. Alla luce di questi comportamenti, la giovane ha intuito che non sarebbe stata lei la scelta del tronista e, di conseguenza, ha preferito dire addio a Uomini e donne.

Carola non si presenta: anticipazioni U&D registrazione 4 febbraio

Tra Federico e Carola non c'è stato alcun chiarimento. E così, durante la registrazione di U&D del 4 febbraio, la giovane non si è presentata dinanzi alle telecamere.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, Carola non c'era alle riprese: la ragazza è stata avvistata in giro per le strade di Roma proprio mentre, nel frattempo, si stava tenendo la nuova registrazione del programma di Canale 5.

Insomma, sembra proprio che la corteggiatrice di Federico abba deciso di fare un passo indietro, uscendo di scena dal dating-show di Maria De Filippi senza attendere il momento della scelta.

Il ritorno di Ida per Riccardo: anticipazioni U&D registrazione 4 febbraio

I colpi di scena non sono finiti qui perché, nel corso della registrazione di sabato 4 febbraio, c'è stato il ritorno di Ida Platano.

La dama siciliana, a distanza di circa tre mesi dalla decisione di abbandonare il programma con Alessandro Vicinanza, è rientrata in trasmissione e lo ha fatto per avere un confronto col suo ex Riccardo.

Come aveva anticipato Maria De Filippi nelle puntate precedenti, Ida non ha gradito le frecciatine lanciate da Riccardo nella sua ultima intervista al magazine di U&D e, per questo motivo, ha chiesto alla redazione della trasmissione di poter replicare in studio.