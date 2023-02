Sono passati solo due giorni da quando è trapelata l'anticipazione sulla fine del percorso di Biagio a U&D. Le prime indiscrezioni parlavano di una presa di posizione da parte di Maria De Filippi che avrebbe cacciato il cavaliere dopo l'ennesimo comportamento scorretto nei confronti delle signore del parterre. In queste ore, però, Di Maro è intervenuto sui social network per precisare che è stato lui a decidere di lasciare il programma, e che quindi nessuno l'avrebbe mandato via.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

L'anticipazione più interessante della puntata di U&D registrata venerdì 3/02, è stata quella sulla definitiva uscire di scena di Biagio Di Maro.

Chi ha assistito alle prime riprese settimanali del dating-show, ha raccontato che Maria avrebbe "cacciato" il napoletano dopo averlo visto lasciare lo studio in malo modo.

Il partenopeo ha reagito male alle critiche che gli opinionisti e le dame del parterre gli hanno rivolto, così ha raggiunto il backstage e ci è rimasto per un po' di tempo.

Mentre il cavaliere era fuori, Carla è stata l'unica a difenderlo descrivendolo come un uomo dolce e premuroso, una persona diversa da quella che si presenta ogni settimana davanti alle telecamere.

Queste parole hanno colpito la conduttrice, che poco dopo le ha usate per suggerire al protagonista del Trono Over di non tornare per continuare ad essere una "persona meravigliosa" nella vita di tutti i giorni.

Il chiarimento del volto di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D con Alessandro e Ida ospiti, hanno confermato l'assenza di Biagio nel parterre maschile: il napoletano, infatti, non ha partecipato alla registrazione del 4 febbraio e molto probabilmente a nessun'altra di quelle che ci saranno in futuro.

Nelle scorse ore, inoltre, l'ormai ex cavaliere del Trono Over è tornato sui social network per dare la propria versione dei fatti che da circa due giorni sono sulla bocca di tutti.

"Buongiorno. Detto da Uomini e donne e dalla stessa Maria che Biagio fuori dal programma è una persona completamente diversa e viene definito meraviglioso, continuerà ad essere tale", ha scritto Di Maro sul suo profilo Instagram.

Il protagonista del dating-show ha parlato di sé in terza persona, ma ha anticipato che presto racconterà la sua verità: "Ho abbandonato, sono andato via io.

Non mi hanno cacciato".

Rissa sfiorata a U&D

Biagio, dunque, ci ha tenuto a precisare che se non fa più parte del cast di U&D è solo per sua scelta e non perché Maria De Filippi l'avrebbe cacciato. Dopo più di due anni trascorsi nel parterre del Trono Over, Di Maro ha scelto di tornare alla sua vita e di cercare l'anima gemella lontano dai riflettori.

Ieri, sabato 4 febbraio, è stata registrata un'altra puntata e gli spoiler che sono trapelati sono molto interessanti.

Ida e Alessandro hanno preso parte alle riprese per confrontarsi con Riccardo: quest'ultimo ha provocato la coppia mangiando dei pop corn durante la visione del video sul viaggio che hanno fatto a Miami.

Quando Vicinanza ha preso la parola, Guarnieri ha perso il controllo e ha cercato di aggredirlo fisicamente: agli Elios, dunque, si è sfiorata la rissa tra gli uomini che rappresentano il passato e il presente di Ida.

I due cavalieri sono stati divisi da Gianni e Federico, ma è stata la presentatrice a calmare gli animi quando ha chiesto al pugliese di sedersi e smetterla di correre per lo studio alla ricerca di uno scontro fisico con il fidanzato di Platano.

La situazione è tornata serena anche quando Tina Cipollari ha tirato una torta in faccia a Riccardo, un gesto che ha stemperato la tensione di quel momento.