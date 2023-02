Tina Cipollari, nelle scorse ore, ha postato su Instagram una storia in un atelier di abiti da sposa. In sottofondo, la canzone di Eros Ramazzotti "Ti sposerò perché" e la marcia nuziale. La donna inquadrando i vestiti ha aggiunto l'hashtag "No spoiler". Cosa avrà voluto dire? I suoi fan hanno subito ipotizzato possa convolare a nozze con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Se infatti, a Uomini e donne ha palesato il suo interesse per il cavaliere Claudio, nella vita privata pare sia felicemente fidanzata. Per il momento, occorre però precisare che non ci sono prove o conferme al riguardo e che si tratta di una mera ipotesi dei suoi fan.

Tina Cipollari potrebbe sposarsi con il suo compagno Vincenzo Ferrara: l'opinionista fa sognare i fan

L'indiscrezione sulle nozze tra Tina Cipollari e il suo compagno Vincenzo Ferrara è stata lanciata, alcune settimane fa, anche dal settimanale Nuovo. Una fonte aveva rivelato di averli sorpresi a cena insieme a discutere proprio di matrimonio: "Parlavano chiaramente di matrimonio e degli ultimi dettagli da mettere a punto per la cerimonia che dovrebbe tenersi a breve".

I due si sono conosciuti, dopo la fine del matrimonio con l'hairstylist Kiko Nalli da cui ha avuto tre figli. Dopo una separazione, durata diversi mesi e annunciata sui social dalla stessa opinionista che aveva dichiarato di essere tornata single, tra i due pare sia tornato il sereno.

L'esuberante opinionista perde le staffe con Riccardo Guarnieri: torta in faccia al tarantino

Intanto, lasciando da parte i pettegolezzi sulla sua sfera sentimentale, Tina Cipollari continua a dare le sue dirette e sferzanti opinioni sui protagonisti del dating show, insieme al suo collega Gianni Sperti. Sempre esuberante, pare che nel corso dell'ultima registrazione avvenuta lo scorso sabato 4 febbraio, abbia perso le staffe con Riccardo Guarnieri arrivando a tirargli una torta in faccia.

La puntata che andrà in onda nei prossimi giorni ha visto infatti al centro il tanto atteso confronto tra Ida Platano e il suo ex fidanzato.

Tra i due pare siano volate parole grosse e pesanti, tra critiche, accuse e offese reciproche che avrebbero coinvolto anche Alessandro Vicinanza. Il salernitano avrebbe criticato Riccardo Guarnieri per il fatto che a 45 anni viva ancora con sua madre.

Guarnieri invece avrebbe accusato la sua ex fidanzata Ida di non essere una buona madre. Nel corso dell'appuntamento in cui Biagio Di Maro è stato mandato via da Maria De Filippi, gli scontri sono stati forti e la redazione potrebbe anche decidere di non mandare in onda l'intera registrazione e censurarne delle parti.