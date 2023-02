Anna Boschi torna in Un posto al sole? Questa è la domanda che i telespettatori di Upas si stanno facendo dopo le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 febbraio che andranno in onda su Rai 3. A corroborare questa ipotesi, diverse indiscrezioni che stanno circolando sul web in merito a un ritorno di un personaggio storico della soap opera, assente da vent'anni. Sarà proprio Anna? Franco sentirà la sorella per telefono e cadrà in una profonda crisi, dovendo prendere una decisione sofferta e difficile. Nel frattempo, per Damiano saranno guai, visto che verrà coinvolto in una sparatoria in pieno giorno e non sarà solo lui a rischiare la vita.

Un posto al sole, episodi settimana prossima: Damiano, Giulia, Angela e Clara rischiano la vita

Tensione altissima nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai 3. Viola e Damiano hanno deciso di salutarsi con un bacio d'addio, ma nessuno dei due è in grado di reprimere i propri sentimenti. Eugenio è sempre più lontano e freddo, limitandosi a chiedere notizie sul piccolo Antonio. Di certo non può immaginare quello che sta succedendo tra Viola e Damiano. Un evento drammatico, tuttavia, potrebbe dare una svolta a questa indecisione che pervade l'animo della giovane Bruni. Damiano verrà coinvolto in una sparatoria nel centro della città e non sarà da solo.

A rischiare la vita saranno anche Giulia, Angela e Clara, che si troveranno nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non si esclude che Damiano possa rimanere gravemente ferito e che Viola corra da lui, finalmente certa dei suoi sentimenti. Intanto, Marina tornerà a Napoli pronta a dedicarsi ai preparativi per il matrimonio con Roberto, ma dovrà fare i conti con il ritorno di Lara e il bambino che sta facendo passare per figlio di Ferri.

Nuovi guai all'orizzonte, dunque, anche per la bella Giordano e Roberto.

Anna Boschi torna in Un posto al sole?

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano poi che Silvia avrà ancora problemi con la reputazione del Caffè Vulcano, finito nella bufera dopo la querela di Alice ai danni di Nunzio. Lo storico locale rischia il fallimento?

Ma un altro colpo di scena è pronto a spiazzare i telespettatori. Franco riceverà una telefonata dalla sorella Anna Boschi, amato personaggio storico di Upas. Anna darà una notizia a Franco che lo manderà in crisi e sarà chiamato a fare una scelta tanto dolorosa quanto difficile. Con tutta probabilità, Anna Boschi tornerà in Un posto al sole, alla luce delle recenti notizie che danno per certo il rientro nella soap di un protagonista assente dalla soap da oltre vent'anni e che ne ha fatto la storia. Che cosa sarà successo ad Anna Boschi? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.