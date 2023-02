Arrivano nuove trame nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3, ma non solo: le anticipazioni rivelano che ci sarà un inaspettato ritorno dal passato di un personaggio che mancava nella soap da oltre vent'anni e che ne ha fatto la storia: di chi si tratta? Franco riceverà una brutta notizia da sua sorella Anna e andrà in crisi. La domanda è se sarà proprio Anna Boschi a tornare a Napoli, visto che le tempistiche coincidono. Ci saranno anche degli arrivi inediti ed è il caso di Eduardo Sabbiese, interpretato da Fiorenzo Madonna. Eduardo avrà un ruolo molto importante e intreccerà una inedita storyline con Clara, che si troverà presto in pericolo.

I telespettatori si saranno accorti che la sigla della soap è cambiata. Non compare più Fabrizio ma è entrato Nunzio, che avrà dunque nei prossimi episodi un posto importante, dopo la drammatica vicenda che lo ha visto nei guai per colpa di Alice, storia fortunatamente conclusa con il doveroso pentimento della ragazza.

Novità a Un posto al sole: arriva Eduardo Sabbiese

Non c'è tempo per annoiarsi con le puntate di Un posto al sole. Marina e Roberto stanno per sposarsi, ma presto Lara farà il suo ritorno a Napoli con il bambino, sconvolgendo tutti gli equilibri. Ferri faticherà a tenerla a bada e anche Marina scivolerà in una profonda crisi. Pare che i due si troveranno di nuovo nei guai e che la perfida Martinelli ne sia la causa.

Anche Clara sarà nei guai. Costretta a tornare da sola nel suo quartiere, si troverà in una brutta situazione e Alberto sarà in pena. L'arrivo di Eduardo si intreccerà proprio con la vita di Clara. Sabbiese si metterà in prima linea per difenderla. Che cosa sta succedendo?

Un posto al sole prossimi episodi: Clara vivrà tempi bui

Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole, Clara non vivrà un periodo semplice, anche se a ora non sono emersi molti dettagli in merito. Si sa che Eduardo avrà un posto importante nella sua vita, tanto che Alberto pretenderà di saperne di più: da dove arriva e come mai è così legato alla sua compagna?

Attenzione anche agli sviluppi tra Viola e Damiano, che si accorgeranno di non riuscire a reprimere i rispettivi sentimenti. Chissà cosa ne sarà del matrimonio con Eugenio, sempre più in disparte dopo quanto accaduto a Susanna, che ha innescato in Viola sentimenti di rabbia e frustrazione nei confronti del marito.

Tutte le puntate di Un posto al sole, dopo la messa in onda su Rai 3, sono disponibili in modalità on demand accedendo al portale gratuito RaiPlay.