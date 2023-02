Il ritorno di Lara in Un posto al sole era prevedibile ed è arrivato nel momento più bello per Roberto e Marina, il loro matrimonio. La furba Martinelli ha calcolato i mesi esatti per la sua finta gravidanza, rientrando a Napoli con il bambino che sta facendo passare per figlio di Roberto. Come svelano le anticipazioni Lara scombinerà tutti gli equilibri puntando sul dolore di Ferri per la perdita di Tommaso nome che, guarda caso, ha scelto per il suo bimbo. Marina sta provando a mantenere la calma, ma sa che Roberto è comunque legato a quel bambino e che Lara sa quali tasti dolenti toccare per portarlo dalla sua parte.

Attenzione però, perché ci sono due donne che sono a conoscenza di dettagli che potrebbero portare alla verità: si tratta di Silvana, tornata da poco a lavorare presso Ferri e di Ornella, che ha incontrato Lara nel giorno in cui si è presentata per fare il raschiamento.

Un posto al sole prossime puntate: Roberto e Marina in crisi

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole nei nuovi episodi le intemperanze e le continue intromissioni di Lara faranno il loro effetto. Tornati dal breve viaggio di nozze, Roberto e Marina dovranno fare i conti con Lara.

Lara insisterà affinché Roberto sia più presente con suo figlio, giocando sul suo senso di colpa e sul dolore per quanto successo con Tommaso, il figlio che ha perso proprio quando si era riconciliato con lui.

Inevitabilmente, Marina si sentirà messa in disparte e frustrata per il fatto di non poter dare lei stessa un figlio a Roberto. Tutta questa tensione non farà di certo bene alla coppia, che entrerà in una profonda crisi.

Ornella dice a Roberto che Lara ha perso il bambino?

Ci sono delle persone che sanno la verità sulla situazione di Lara.

Tra queste c'è Silvana che, anche se non ne ha la certezza, ha avuto forti sospetti sul fatto della gravidanza andata male della perfida Martinelli. Non dimentichiamo poi che la domestica ha un conto in sospeso con Lara, responsabile di averla fatta passare per ladra, tanto da farla licenziare sui due piedi da Roberto.

Ornella, invece, ha incontrato Lara nel difficile giorno in cui ha effettuato il raschiamento.

Vedendola sconvolta, le ha chiesto se tutto andasse bene. Ovviamente, Lara ha risposto che la gravidanza procedeva a gonfie vele. A praticare l'aborto è stata la dottoressa Picone, ma l'operazione è comunque avvenuta nell'ospedale in cui lavora la dottoressa Bruni.

Roberto, Silvana e Marina potrebbero accorgersi che qualcosa non quadra e chiedere delucidazioni in merito. A quel punto, Ornella avrebbe il diritto di leggere la cartella clinica di Martinelli e dire tutta la verità a chi di dovere.