Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana targata Wayne Doyle, in merito agli episodi che saranno trasmessi lunedì 13 e martedì 14 febbraio, raccontano che Silvia Graziani proverà a rilanciare il Caffè Vulcano con nuove iniziative. Nel frattempo Rossella capirà che il carattere di Riccardo Crovi non è semplice da gestire. Salvatore Cerruti, intanto, porrà fine alla storia d'amore appena cominciata, mentre Manuela Cirillo soffrirà non poco per la distanza che Niko Cirillo ha messo tra di loro.

Michele Saviani, infine, sarà sempre più attratto da Silvia, mentre quest'ultima parrà essere in preda ai sensi di colpa verso Giancarlo Todisco.

Silvia sarà pronta a rilanciare il Vulcano con nuove iniziative

Gli spoiler di Un posto al sole, riguardo alle puntate che andranno in onda lunedì 13 e martedì 14 febbraio, svelano che le critiche provenienti dal web sembreranno non influire più di tanto sulla voglia di Silvia di mettere in campo un po' d'ottimismo in più per risollevare la situazione al locale.

Graziani, difatti, sarà pronta a rilanciare il Caffè Vulcano mettendo in atto delle fresche iniziative, ma una notizia non troppo piacevole la getterà nuovamente nello sconforto.

Cerruti chiuderà la storia appena cominciata

Le trame di Un posto al sole, in merito agli episodi che saranno trasmessi lunedì 13 e martedì 14 febbraio su Rai 3, anticipano che Ornella Bruni riuscirà a far comprendere e ammettere a Rossella che il carattere di Riccardo non è affatto semplice da gestire.

Salvatore, nel mentre, si preparerà a troncare la relazione sentimentale appena nata.

Manuela continuerà a soffrire parecchio per la lontananza da Niko

Le anticipazioni dello sceneggiato di Rai 3, riguardo alle puntate di lunedì 13 e martedì 14 febbraio, evidenziano che la barriera che Niko ha metaforicamente creato tra lui e Manuela farà soffrire molto quest'ultima.

A rendere ancora meno sopportabile tale situazione, inoltre, ci si metterà anche Micaela che sarà pronta a creare zizzania con la sorella gemella e con Serena.

Quest'ultima, in occasione di San Valentino, riceverà una sorpresa che la farà giungere al settimo cielo.

Tra Crovi e Graziani, successivamente, non sembreranno attenuarsi i dissidi professionali. Riccardo, malgrado i reiterati contrasti con Rossella, troverà un modo per ottenere il perdono della ragazza.

Michele, intanto, proverà una forte attrazione per Silvia, ma la donna sembrerà avere la mente altrove, coi pensieri che ondeggeranno tra i problemi del Vulcano e i sensi di colpa che nutrirà verso Giancarlo.