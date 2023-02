Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 febbraio, rivelano che gli spettatori potranno assistere ad una piacevole sorpresa, arrivata direttamente dal passato.

Lara, dopo aver rovinato le nozze di Marina e Roberto, sembrerà intenzionata a turbare la loro serenità. I due però decideranno di affrontare la donna per capire quali siano le sue reali intenzioni.

Il processo a carico di Lello Valsano si mette bene grazie ad un'abile strategia dell'avvocato e potrebbe riservare una spiacevole sorpresa per coloro che vogliono giustizia per Susanna.

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 febbraio: una sorpresa in arrivo

Nella puntate di Un posto al sole, che andrà in onda venerdì 24 febbraio, è prevista una piacevole sorpresa, che arriva direttamente dal passato per gli abitanti di Palazzo Palladini. Purtroppo non viene svelato altro, ma in virtù dei rumor di questi giorni si può ipotizzare che si tratti del ritorno di uno dei due personaggi storici di cui si è a lungo parlato in questi giorni. Ma chi potrebbe mai essere?

Considerato che si parla di una sorpresa piacevole, difficile pensare che si tratti di Otello il cui ritorno è stato da poco ufficializzato. L'uomo infatti, al suo rientro, porterà la tragica notizia della morte di Teresa.

Crescono invece le quotazioni di Anna Boschi (Samuela Sardo), che ha da poco contattato Franco, tuttavia pare che il primo a farsi vivo sarà un uomo. Restano in piedi quindi le ipotesi Alessandro Palladini (Gianguido Baldi) e quella, molto più probabile del dottor Luca De Santis (Luigi Di Fiore).

Lara rovina il matrimonio di Roberto e Marina

L'arrivo di Lara (Chiara Conti) con il piccolo Tommaso, nel bel mezzo del matrimonio, porterà scompiglio nella coppia e tra tutti gli invitati. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina riusciranno a sposarsi o le nozze salteranno? In merito a questo va detto che Nina Soldano ha assicurato che diventerà la moglie di Ferri, resta da capire però se ciò avverrà effettivamente in queste puntate.

In seguito allo spiacevole incidente del matrimonio, Roberto affronterà la sua ex per capire quale sia il suo piano. Nel frattempo anche Marina deciderà di reagire e affrontare la situazione in modo diretto. Non viene chiarito cosa accadrà tra i tre, ma c'è la conferma che Lara rappresenterà una seria minaccia per l'armonia della coppia.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 febbraio: Valsano potrebbe ottenere la semi imputabilità

Niko (Luca Turco) e Viola (Ilenia Lazzarin) attenderanno con ansia e preoccupazione l'esito del processo a carico di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Nel frattempo in aula le cose sembreranno mettersi decisamente bene per il giovane boss. Il suo avvocato, infatti, metterà su una solidissima strategia difensiva che prevede anche l'utilizzo di alcuni testimoni che rilasceranno dichiarazioni favore del criminale.

Lo scopo dell'avvocato ovviamente non sarà quello di ottenere un'assoluzione per il suo assistito, ma bensì una semi-imputabilità per le sue condizioni psichiatriche. Le anticipazioni non rivelano quale sarà il verdetto, ma sottolineano che il processo riserverà diverse sorprese.