La soap opera Un posto al sole continua ad andare in onda su Rai 3 e, nei prossimi episodi, gli equilibri si scombineranno ancora. Centrale sarà la situazione di Silvia che, nonostante i suoi tentativi di salvare il Caffè Vulcano, sarà sul punto di finire sul lastrico. Non solo: i suoi sentimenti verso Michele la confonderanno sempre di più, aumentando la sua ansia.

Come svelano le nuove anticipazioni Silvia capirà che Giancarlo non è affatto affidabile come sembra e non si esclude che possa arrivare a una decisione sofferta ma inevitabile.

Nel frattempo, arriva il giorno il cui Valsano riceve il verdetto del processo.

La decisione del giudice (ancora ignota) spiazza tutti i presenti. Le conseguenze saranno inaspettate, tanto che Alberto deciderà di cambiare studio legale, lasciando Niko solo.

Un posto al sole, anticipazioni: Silvia e Giancarlo al capolinea

Nelle nuove puntate di Un posto al sole vedremo Silvia molto preoccupata per gli affari del Caffè Vulcano. Il suo locale è in difficoltà e rischia la chiusura.

A complicare le cosa anche l'idea di Giancarlo, che si è dimostrato non essere affidabile. Tra problemi economici e delusione per il compagno, Silvia entrerà in una profonda crisi.

Le anticipazioni svelano che ci sarà maretta tra Silvia e Giancarlo, la cui storia d'amore potrebbe arrivare al capolinea.

Roberto si 'arrende' a Lara

L'arrivo di Lara a Napoli con il piccolo Tommaso ha sconvolto gli equilibri di Roberto e Marina, freschi di nozze. Ferri è stato preso in contropiede, in quanto la furba Martinelli ha saputo perfettamente come risvegliare in lui i dolorosi ricordi per quel figlio perso proprio nel momento in cui aveva ricucito il rapporto.

Marina e Roberto torneranno dal loro viaggio di nozze, ma la serenità durerà davvero poco, come è ben facile immaginare.

Ferri capirà che Lara ha molto potere e che potrebbe rovinare il suo matrimonio con Marina.

Anticipazioni Un posto al sole: Lello riceve il verdetto finale

Grande attesa per il verdetto che determinerà le sorti di Lello Valsano, che potrebbe farla franca con la sua impeccabile difesa.

Ciò che leggerà il giudice spiazzerà Niko e Viola, in seguito alla sentenza Alberto deciderà di lasciare studio legale Poggi, deluso e amareggiato.

Infine, nelle nuove puntate di Un posto al sole tornerà Luca De Santis, che risveglierà in Giulia dolce ricordi. Luca riabbraccerà i suoi amici di sempre e sarà pronto a prendere il posto da primario che Ornella ha rifiutato, entrando di nuovo nelle trame di Upas dopo oltre vent'anni di assenza.