Colpo di scena e contrastanti emozioni all'interno delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana dal 20 al 24 febbraio. A spiazzare maggiormente saranno soprattutto le nozze di Marina e Roberto. I due, durante il fatidico 'Sì lo voglio', riceveranno la visita non gradita di una vecchia conoscenza, che porterà con sé una scottante notizia. Problemi anche al Vulcano, specie tra i dipendenti. Ci sarà una forte tensione tra Nunzio e Fausto, in quanto temeranno un licenziamento. Intanto il processo a Valsano prenderà una piega poco promettente in quanto dei testimoni saranno convocati a favore dell'incriminato.

A scuotere un po' Palazzo Palladini ci penserà il ritorno di Otello.

Un posto al sole, anticipazioni al 24/2: Lara rovina le nozze di Marina e Roberto

Dopo una lunga attesa, e ad un passo dal coronare il loro sogno d'amore, Marina e Roberto saranno investiti da un imprevisto scioccante che seminerà scompiglio fra gli invitati. Tutto avrà inizio quando Lara ritornerà con un neonato tra le braccia, dicendo che è figlio di Roberto. Quest'ultimo cercherà di far scoprire le proprie carte alla sua ex, mentre Marina proverà a reagire all'accaduto.

Un forte senso di oppressione tormenterà Silvia, che continuerà ad accusare le conseguenze di quella recensione negativa al suo locale, ricevuta parecchie settimane fa.

I clienti non accenneranno ad aumentare, anzi diminuiranno a vista d'occhio comportando grosse difficoltà finanziarie per Silvia che dovrà vedersela con le spese di gestione ormai insostenibili. E proprio quando tutto sembrerà perduto, ecco che la donna resterà spiazzata da un gradito attestato di affetto. Ciononostante, il malumore della madre di Rossella finirà per contaminare anche i suoi dipendenti.

Un posto al sole spoiler al 24/2: Giulia rivede una vecchia conoscenza

Nelle nuove puntate di Un posto al sole si parlerà anche degli altri personaggi. Salvatore sarà a pezzi per come sono andate a finire le cose con Bufalotto, ma presto riceverà una sorprendente visita che potrebbe aiutarlo a rimettersi in sesto.

Giulia, dopo tanto tempo, rivedrà una vecchia conoscenza.

Si tratta di mastro Peppe, ma questa volta l'uomo sarà accompagnato da qualcuno. Sarà così che Giulia chiederà chiarimenti al diretto interessato.

Il processo a Valsano proseguirà e Niko e Viola si sentiranno sempre più sotto pressione. Ad un certo punto Lello si renderà protagonista di un clamoroso gesto, con conseguenze inimmaginabili.

Anticipazioni Un posto al sole 20-24/2: tornerà Otello, Nunzio e Fausto ai ferri corti

A Un posto al sole, Roberto dimostrerà di amare moltissimo Marina, malgrado ciò la sola presenza di Lara sembrerà più che sufficiente a far vacillare la coppia. La situazione disastrosa del Vulcano porterà Nunzio e Fausto ad essere preoccupati per il loro impiego. I due ragazzi saranno ai ferri corti.

In tribunale verranno chiamati a testimoniare alcune persone e l'avvocato di Lello sfodererà tutte le sue armi per far sì che la situazione prenda una piega favorevole per il suo assistito. E mentre a Palazzo Palladini ritornerà Otello, Michele e Guido faranno baldoria insieme ancora una volta.