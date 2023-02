Ci saranno alcuni colpi di scena nelle puntate dal 6 al 10 febbraio per quel che riguarda Un posto al sole. Molto spazio verrà dedicato al ritorno dall'Inghilterra di Marina, che vorrà dedicarsi a Roberto e alle loro nozze, ma una figura ancora ignota metterà a rischio la loro serenità. Poi Ornella dovrà prendere una decisione, non meglio specificata dalle anticipazioni, riguardo al suo futuro lavorativo. Si parlerà anche del processo a Lello Valsano, che metterà in apprensione tutti i coinvolti.

Niko vicino a Manuela, torna Marina da Londra

Si aprirà la settimana col tanto atteso processo nei confronti di Valsano.

Le accuse a Lello coinvolgeranno anche altri personaggi, che vivranno attimi di tensione subito prima di comparire davanti ai giudici. Tra questi ci saranno Niko e Viola, che però non si lasceranno sopraffare dall'ansia e decideranno di affrontare la situazione in modo diverso dal solito. Al termine della giornata ci sarà un imprevisto che le anticipazioni ancora non rivelano nel dettaglio. Ma si parlerà anche di Mariella, con Cerruti che verrà convinto proprio dalla donna ad uscire con Bufalotto: i due finalmente si incontreranno.

Niko vivrà un momento di vicinanza con Manuela, questo però lo getterà in uno stato di tristezza, visto che si inizierà a sentire in colpa nei riguardi di Susanna.

Ma verrà ancora concesso spazio al Caffè Vulcano, che in queste ultime settimane è stato letteralmente travolto dalle recensioni negative che sono comparse online. Questo ha messo in difficoltà Silvia, che nelle prossime puntate non troverà ancora la via per uscire da questa spinosa situazione che la getterà in uno stato di sconforto non da poco.

Si assisterà al ritorno di Marina da Londra. La donna vorrà dedicarsi al suo Roberto e ai preparativi per le loro nozze. Purtroppo questo stato di apparente serenità non durerà tanto. Si tornerà ancora su Manuela, che verrà allontanata da Niko, che dopo i sensi di colpa verso Susanna, deciderà di voltare definitivamente pagina.

Si tornerà a parlare di Bianca, che ormai ha allontanato i suoi genitori, ma in queste puntate cercherà in qualche modo di riavvicinarsi e ritrovare quell'affetto ormai perduto da tempo.

Damiano nelle vesti di Falco, Franco riceve una notizia

Damiano vestirà i panni di Falco, e l'uomo avrà a che fare con Antonio e Viola: lui sarà il nuovo agente di scorta. Quest'ultimo verrà coinvolto in una situazione delicata e alquanto pericolosa, che costringerà anche Clara e Giulia, ma anche Angela, ad affrontarne le conseguenze. Marina e Roberto, come detto, in un primo momento felici per essersi finalmente riconciliati, dovranno affrontare una spinosa situazione, non comunicata dalle anticipazioni. Intanto i due si prepareranno ad accogliere Silvana.

Poi Ornella sarà davanti ad un bivio: dovrà scegliere cosa farne del suo futuro lavorativo.

Ma il momento che lascerà col fiato sospeso sarà quello che riguarderà Franco, che apprenderà dalla sorella una notizia scioccante. Cosa sarà accaduto? Le anticipazioni ancora non lo hanno svelato nel dettaglio, ma Franco verrà messo davanti a una scelta difficile.