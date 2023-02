L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 13 al 17 febbraio 2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Rossella e Riccardo proseguirà il forte momento di crisi che li metterà a durissima prova.

Occhi puntati anche sul processo contro Lello Valsano mentre Manuela si ritroverà a soffrire per la scelta fatta da Niko.

Rossella e Riccardo ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole 13-17 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole fino al 17 febbraio 2023, rivelano che tra Rossella e Riccardo la situazione non sarà affatto delle migliori.

La ragazza continuerà ad avere molti dubbi sul conto del medico e, per tale motivo, Crovi si impegnerà con tutte le sue forze per cercare di riconquistare la fiducia della ragazza e far sì che tra di loro possa tornare ancora una volta il sereno.

Per far in modo che Rossella possa finalmente tornare a fidarsi di lui, Riccardo sarà pronto anche a superare le incomprensioni che ci sono state con Ornella e quindi a mettere una pietra sopra a quanto è successo.

Come si evolverà la situazione? Rossella tornerà a fidarsi del dottor Crovi, mettendo da parte i dubbi e le incomprensioni dell'ultimo periodo?

Manuel soffre per l'addio di Niko: anticipazioni Un posto al sole al 17 febbraio 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nella settimana 13-17 febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Manuela.

La ragazza si ritroverà messa in difficoltà dalla scelta di Niko che, di punto in bianco, ha deciso di allontanarla dalla sua vita.

Per tale motivo, quindi, Manuela non potrà fare a meno di soffrire e disperarsi per questa separazione forzata dal giovane avvocato.

Al suo fianco ci sarà Manuela: riuscirà quest'ultima a fare in modo che sua sorella dimentichi definitivamente Niko?

Alberto preoccupato per Clara: anticipazioni Un posto al sole 13-17 febbraio

Occhi puntati anche su Raffaele e Viola: le nuove anticipazioni di Un posto al sole previste fino al 17 febbraio 2023, rivelano che i due saranno pronti ad offrire la loro testimonianza nel processo contro Lello Valsano.

Spazio anche vicende di Clara: nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, la donna si ritroverà costretta a dover tornare da sola nel suo quartiere natale.

Una decisione che non passerà inosservata e finirà per destare la preoccupazione di Alberto Palladini: l'uomo, infatti, non sarà affatto tranquillo e sereno.

Intanto Silvia potrà tirare un sospiro di sollievo dopo gli ultimi guai che ha dovuto affrontare in merito al suo Caffè Vulcano.