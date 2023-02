Alice viene licenziata e riceve una offerta di lavoro da parte di Maria De Filippi. Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, trasmessa oggi 2 febbraio, la corteggiatrice di Federico Nicotera è scoppiata in lacrime nel momento in cui la padrona di casa del talk show ha tirato fuori questo aspetto della sua vita privata.

Maria ha svelato che Alice ha perso il suo posto di lavoro, motivo per il quale si è fatta avanti per darle una nuova chance lavorativa. Peccato, però, che le reazioni dei fan social del programma non siano state delle migliori.

Alice licenziata, Maria le offre un lavoro: colpo di scena a Uomini e donne

Durante l'ultimo appuntamento con Uomini e donne si è parlato di Alice non solo per il suo percorso sentimentale in studio con Federico Nicotera, ma anche per la sua vita personale.

Maria De Filippi ha svelato di aver saputo dalla redazione che Alice ha perso il suo posto di lavoro per le troppe assenze registrate nel corso dell'ultimo periodo, dovute alla partecipazione al talk show dei sentimenti di Canale 5.

Alice è stata licenziata e questa situazione non è passata inosservata alla padrona di casa del talk show.

La conduttrice ha scelto di intervenire in prima persona e si è fatta avanti, Maria De Filippi ha offerto un lavoro ad Alice.

I fan di Uomini e donne polemici contro Alice

Un gesto che è stato particolarmente apprezzato da Alice, così come da Federico Nicotera e i due opinionisti della trasmissione, che si sono complimentati con Maria per la possibilità data alla giovane ragazza.

Questo momento, che ha trovato spazio nel corso della puntata odierna di Uomini e donne, ha scatenato un bel po' di polemiche tra i fan social.

In tanti sostengono che Alice stia provando in tutti i modi a "fare pena" al tronista e in questo modo a riuscire a convincerlo in vista della fatidica scelta finale, dove è in lizza insieme alla super favorita Carola.

'Imbarazzante, vuole fare pena', i fan di Uomini e donne contro Alice

"È abbastanza imbarazzante come situazione, davvero tutto ridicolo", ha sbottato un commentatore social del talk show pomeridiano di Canale 5.

"Ormai si è capito che questa ragazza vuole fare pena e sperare così di essere la scelta di Federico", ha sentenziato un altro spettatore social di Uomini e donne.

"Imbarazzante. Povera Carola che deve subire tutti questi teatrini che fa la sua rivale", ha sentenziato un altro spettatore social del talk show Mediaset.

"Alice cosa altro vuoi ancora elemosinare? Dai basta", ha scritto ancora un altro spettatore del talk show puntando il dito contro la ragazza.