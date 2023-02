Cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e donne del 1° febbraio 2023? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si parlerà delle novità legate ai protagonisti del trono classico, in particolar modo ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera.

Per il tronista non è ancora giunto il momento della fatidica scelta finale anche se, in studio, non mancheranno i momenti di tensione con Alice e Carola.

Situazione diversa per Lavinia Mauro: nella puntata di questa settimana dedicata al trono classico, non sarà presente in studio.

Federico porta in esterna Carola: anticipazioni Uomini e donne 1° febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne del 1° febbraio rivelano che Federico si ritroverà ad affrontare l'ennesimo confronto in studio con Alice dopo che, al termine dell'ultima registrazione, i due si sono lasciati in malo modo.

La ragazza è uscita piangendo dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, questo pomeriggio, avranno la possibilità di parlarsi e di chiarirsi dopo le incomprensioni che ci sono state.

Tuttavia, per la nuova esterna di questa settimana, Federico ha scelto di incontrare Carola: la ragazza lo ha raggiunto sul posto di lavoro, dove hanno avuto modo di trascorrere del tempo assieme.

Federico commosso per Alice: anticipazioni Uomini e donne 1° febbraio

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 1° febbraio 2023, rivelano che tra Federico e Carola è scattato anche un nuovo appassionato bacio e in studio non è mancata la reazione di Alice.

La ragazza è crollata in lacrime, ammettendo di aver visto un certo feeling tra Federico e Carola che, secondo lei, non si è creato tra di loro.

Alice ha così ammesso di non sentirsi più capita da Federico e non ha nascosto la delusione per come si sta evolvendo il percorso a poche puntate ormai dalla fatidica scelta finale.

Le lacrime di Alice in studio, faranno commuovere anche lo stesso Federico: il ragazzo, con occhi lucidi, chiederà alla ragazza di poter ballare insieme.

Per quanto riguarda, invece, le vicende di Lavinia Mauro, le anticipazioni su Uomini e donne del 1° febbraio 2023 rivelano che questa settimana la tronista sarà assente in studio.

La tronista Lavinia assente in trasmissione: anticipazioni Uomini e donne 1° febbraio 2023

La ragazza non ha preso parte alla registrazione che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5.

Lavinia, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, non è proprio entrata in studio e non erano presenti neppure i suoi due pretendenti, Alesso Corvino e Alessio Campoli, entrambi in lizza per la fatidica e ormai attesa scelta finale della tronista.