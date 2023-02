L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda giovedì 2 febbraio 2023, con una nuova puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa.

Le anticipazioni sul talk show rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Lavinia Mauro, alle prese con nuove esterne che la vedranno coinvolta con i suoi due pretendenti giunti al rush finale.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, in questo nuovo appuntamento con il talk show, finirà per perdere le staffe in studio.

Riccardo spiazza Gloria: anticipazioni Uomini e donne del 2 febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 2 febbraio rivelano che ci parlerà delle novità legate alla coppia composta da Riccardo e Gloria.

I due si ritroveranno al centro dello studio per fare un bilancio della loro frequentazione e verrà fuori che, in una delle ultime conversazioni telefoniche che hanno avuto, il cavaliere pugliese si sarebbe "fatto avanti" nei confronti della dama.

In particolar modo, verrà fuori che Riccardo Guarnieri avrebbe confessato a Gloria di essere quasi vicino all'innamoramento, lasciando senza parole la dama.

Eppure, in studio, questa confessione sul conto dell'ex fidanzato di Ida Platano, finirà per scatenare un vespaio di polemiche.

Riccardo lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne del 2 febbraio

Gli opinionisti del talk show saranno particolarmente duri e critici nei confronti di Riccardo che, sentendosi messo alla berlina da tutti, deciderà di lasciare lo studio.

Insomma, gli spettatori di Uomini e donne dovranno prepararsi ad assistere all'ennesima sfuriata del cavaliere pugliese, che non gradirà per niente gli attacchi nei suoi confronti.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se tra Riccardo e Gloria trionferà l'amore oppure no, le anticipazioni di questa nuova puntata del 2 febbraio rivelano che si tornerà a parlate anche delle vicende di Lavinia Mauro.

Lavinia polemica, Carla cambia idea su Biagio: anticipazioni Uomini e donne 2 febbraio

La tronista si ritroverà al centro dell'attenzione per le nuove esterne fatte assieme ad Alessio Campoli e Corvino, i due corteggiatori che ha scelto di portare al rush finale del suo percorso.

Peccato, però, che in studio la tronista si rivelerà particolarmente polemica nei confronti dei pretendenti: le discussioni saranno all'ordine del giorno per Lavinia che, a quanto pare, non sarebbe soddisfatta al 100% dei suoi due corteggiatori.

Occhi puntati su Biagio e Carla: dopo l'ultimo accesissimo confronto avvenuto qualche giorno fa in studio, la dama confesserà di voler avere la possibilità di conoscere anche altri cavalieri. In questo modo, quindi, toglierà "l'esclusiva" a Biagio.

Il cavaliere napoletano accetterà la scelta della dama? L'appuntamento con Uomini e donne è fissato alle 14:45 su Canale 5.