L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi, lunedì 20 febbraio 2023, con una nuova puntata in programma dalle 14:45 su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende dei vari protagonisti del trono over, i quali si ritroveranno al centro dell'attenzione di questa prima puntata settimanale.

Occhi puntati in primis su Armando Incarnato che verrà messo alle strette da Gianni Sperti.

Armando Incarnato messo alle strette da Gianni Sperti: anticipazioni Uomini e donne 20 febbraio

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne, in onda oggi 20 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una accesa discussione tra Armando e Gianni.

I due si ritroveranno ai ferri corti dopo che l'opinionista non si farà problemi a mettere alle strette il cavaliere napoletano.

Il motivo? Armando si dichiarerà in studio per Desdemona, la dama del trono over che sta facendo breccia nel cuore di alcuni cavalieri del trono over.

Scoppia la lite in studio tra Gianni e Armando: anticipazioni Uomini e donne oggi 20 febbraio

La reazione di Gianni Sperti, però, non sarà delle migliori: l'opinionista del talk show Mediaset sarà molto duro nei confronti di Armando e lo accuserà di non essere interessato a nessuna delle dame presenti nel parterre.

Insomma, non si farà problemi a mettere in discussione il comportamento di Armando, quasi come se stesse prendendo in giro il pubblico e le varie protagoniste del parterre femminile.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la ramanzina e la lite in studio con Gianni Sperti, Armando finirà per prendere una decisione finale sul suo percorso in studio?

Alessandro e Pamela lasciano il programma: anticipazioni Uomini e donne 20 febbraio

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne, in onda oggi 20 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Alessandro e Pamela.

La coppia del trono over, dopo aver approfondito la frequentazione e la conoscenza per un po' di tempo, deciderà di uscire di scena insieme dalla trasmissione.

Alessandro e Pamela abbandoneranno lo studio pronti a viversi insieme fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda le vicende di Riccardo Guarnieri, gli spoiler di oggi rivelano che il cavaliere ha scelto di interrompere la frequentazione con la dama Michela.