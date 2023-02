Nelle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, guai in arrivo per Biagio, che non sembra proprio trovare pace. Il rapporto con Carla è sempre più burrascoso e nella puntata del 2 febbraio la dama ha deciso di cambiare strategia, comunicando di voler uscire con altri uomini. La loro relazione prenderà una piega inaspettata dopo altri litigi sia nello studio che dietro le quinte. Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, fuori dagli studi Biagio prenderà altri schiaffi da Carla, che proprio non riuscirà a trovare un punto di incontro con il cavaliere.

Attenzione anche a Riccardo. Una segnalazione arrivata a Gloria creerà caos in studio e Gianni, per accertarsi della buona fede di Guarnieri, esaminerà il suo cellulare: cosa salterà fuori? Sul fronte trono classico, non ci saranno delle scelte da parte dei tronisti, anche se Federico ha baciato sia Carola che Alice.

Uomini e Donne: che cosa è successo tra Biagio e Carla

Rapporto decisamente burrascoso quello tra Biagio e Carla con litigi molto accesi in studio. La dama gli avrebbe dato uno schiaffo in studio - scena poi tagliata - ma non sarebbe stata l'unica volta. Come svela la pagina Instagram di Pugnaloni, ci sarebbero state altre sberle ricevute da Biagio da parte di Carla, questa volta lontano dagli studi di Uomini e donne.

A quel punto Biagio deciderà di mettere un punto sulla sua frequentazione con Carla, che non avrebbe futuro. Addio anche tra altri due protagonisti del Trono over: si tratta di Alessandro, che ha ammesso di non provare trasporto per Pamela, prendendo la decisione di chiudere la loro relazione.

Gianni Sperti controlla il cellulare di Riccardo dopo la segnalazione di Gloria

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne si parlerà a lungo anche di Riccardo e Gloria. I due continuano il loro infinito tira e molla, ed entrambi sembrano non voler prendere una decisione definitiva sul loro rapporto. Nell'ultima registrazione del trono over è successo il finimondo.

Gloria ha esordito dicendo di aver ricevuto una segnalazione che riguarda Riccardo, secondo la quale si starebbe sentendo con una ragazza di 21 anni. La dama si è infuriata, accusando Riccardo di averla solo presa in giro. A quel punto è intervenuto Gianni, che ha invitato Guarnieri a mostrargli il cellulare, così da arrivare alla verità. Riccardo non si è opposto alla richiesta e ha consegnato il telefono all'opinionista.

Riccardo chiude con Gloria ma non prima di averla spiazzata a Uomini e Donne

Gianni non ha trovato nulla di compromettente nel cellulare di Riccardo, che si è arrabbiato moltissimo con Gloria. Guarnieri ha spiazzato Gloria, rivelandole che nella puntata di Uomini e Donne che si stava registrando era pronto a uscire con lei. Peccato che, deluso dalla sua poca buona fede, abbia cambiato repentinamente idea, decidendo di chiudere per l'ennesima volta la loro frequentazione.