Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse nel corso del mese di marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro, la quale si troverà a dover affrontare l'ennesimo momento di difficoltà con i suoi due prendenti giunti al rush finale.

Spazio anche a Gemma Galgani che potrebbe voltare pagina e dare una svolta importante al suo percorso sentimentale.

Gemma volta pagina: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Gemma arriverà il momento di voltare pagina.

La dama torinese da diverso tempo è alla ricerca di un principe azzurro che sia in grado di farle battere il cuore, ma le ultime frequentazioni avute in trasmissione hanno avuto tutte un esito a dir poco disastroso.

Eppure nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne arriverà in studio un nuovo cavaliere che riuscirà a far breccia nel cuore della dama torinese.

Le anticipazioni delle nuove puntate del talk show Mediaset rivelano che Gemma riuscirà a lasciarsi andare con un nuovo pretendente, e tra i due scatterà anche un intenso e appassionante bacio.

Lavinia divisa tra Campoli e Corvino: anticipazioni Uomini e donne

Insomma per la dama torinese pare che sia giunto il momento di dare una svolta significativa al suo percorso in studio e non si esclude che questa nuova frequentazione possa convincerla ad abbandonare la trasmissione e viversi così una storia d'amore lontana dai riflettori del talk show di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Gemma nel corso delle prossime settimane, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate anche al percorso di Lavinia Mauro.

La tronista si ritroverà alle prese con una esterna complicata che la vedrà coinvolta con Alessio Corvino.

Lavinia verrà rifiutata da Corvino, che deciderà di non baciarla nonostante le sue provocazioni.

Lavinia lascia lo studio per Campoli: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Alessio Campoli andrà su tutte le furie e deciderà di lasciare lo studio.

In un primo momento la tronista, preferirà non seguire il corteggiatore e porterà avanti il suo confronto con Alessio Corvino.

Successivamente, però, Lavinia tornerà sui suoi passi: lascerà lo studio per poter seguire Alessio Campoli in camerino e provare così a ricucire lo strappo dopo l'ennesima lite. Riuscirà a convincerlo a non mollare la presa a un passo dalla scelta?