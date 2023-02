Carola beccata con un ragazzo misterioso in discoteca prima della scelta finale di Federico a Uomini e donne. A poche settimane ormai dal fatidico e ormai attesissimo momento della scelta del tronista, infiamma la polemica web dopo la segnalazione riportata sui social da Deianira Marzano.

Al centro dell'attenzione, ancora una volta, è finita la giovane Carola, tra le protagoniste più chiacchierate e al tempo stesso criticate di questa edizione del trono classico.

Si avvicina la scelta di Federico a Uomini e donne tra Alice e Carola

Nel dettaglio, le prossime registrazioni di Uomini e donne saranno quelle dedicate alla fatidica e ormai attesa scelta finale di Federico Nicotera.

Dopo diversi mesi di permanenza in trasmissione, per il giovane tronista arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione e svelare il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Le due pretendenti in lizza sono Alice e Carola: entrambe molto differenti l'una dall'altra, hanno saputo far breccia nel cuore del giovane tronista, riuscendo a conquistarlo, al punto da metterlo in profonda crisi e fargli rimandare più volte il tanto atteso momento della scelta.

Carola beccata con un ragazzo fuori dallo studio di Uomini e donne

Ma, in queste ore, a tenere banco è stata la segnalazione social riportata da Deianira Marzano, che ha scatenato un bel po' di polemiche in rete.

Nel mirino dell'esperta di gossip è finita la giovane Carola, beccata in questi giorni in compagnia di un ragazzo misterioso fuori dagli studi della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Nel fine settimana, infatti, Carola è stata beccata in discoteca assieme ad un ragazzo, di cui non si conosce l'identità.

"Carola di U&D ieri sera era con questo ragazzo, presumo suo amico e un'altra ragazza", si legge nella segnalazione social che è stata riportata in rete da Deianira.

"Si, sono sempre amici...", ha commentato piccata l'esperta di gossip che ha così messo in discussione il comportamento della corteggiatrice a poche settimane dalla scelta di Federico.

Scoppia la polemica dopo la segnalazione su Carola: 'Vogliono screditarla'

Sta di fatto che, le immagini di Carola in discoteca con un ragazzo misterioso, hanno scatenato non poche polemiche e critiche in rete, tra i fan che sostengono sia un "colpo basso" ai danni della corteggiatrice.

"A che punto siamo arrivati pur di affossare una ragazza. Vogliono screditarla. Forza Carola, sarai tu la scelta", ha scritto un utente spezzando una lancia in difesa della ragazza.

"E quale sarebbe il problema se è stata beccata con un ragazzo? Non può essere un amico?", si chiede ancora un altro commentatore polemico contro la segnalazione di Deianira.

"Ma lasciatela in pace, non sta facendo nulla di male", scrive ancora un altro utente e fan di Uomini e donne in difesa della giovane corteggiatrice di soli 21 anni.

Insomma, i fan sembrano essere d'accordo sul fatto che Carola non avrebbe fatto nulla di male nel divertirsi durante il fine settimana con gli amici.

Ma quale sarà la reazione di Federico dopo questa segnalazione apparsa sul web? Il tronista chiederà spiegazioni a Carola in vista ormai dell'attesa scelta? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.