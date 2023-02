Carola sbotta contro le critiche dei detrattori social, a poche puntate, ormai, dalla scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne.

La giovane corteggiatrice del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ha scelto di non restare in silenzio di fronte agli attacchi che le sono stati riversati in rete.

E, in queste ore, ha risposto per le rime a coloro che la accusano di essere una ragazza "immatura" e infantile.

Prima della scelta a 'Uomini e donne', Carola nel mirino dei detrattori social

Nel dettaglio, l'appuntamento con 'Uomini e donne' prosegue con successo su Canale 5 e, tra gli "eventi" più attesi delle prossime registrazioni, vi è sicuramente la scelta finale del tronista Federico.

In lizza vi è la bella Carola che, nelle ultime ore, si è resa protagonista di una dura reazione sui social contro i suoi detrattori.

La ragazza ha postato delle foto sul suo profilo ufficiale Instagram e, ovviamente, non sono mancati i commenti di coloro che non fanno il tifo per lei in vista della scelta e si sono subito mobilitati per puntare il dito contro la ragazza.

Carola replica e sbotta contro i detrattori sui social

"Che bimba immatura", ha scritto un utente commentando gli scatti della corteggiatrice di Federico che, questa volta, ha scelto di non stare in silenzio.

"Vieni con me alle elementari?", ha prontamente replicato Carola dopo l'offesa ricevuta.

"A me non sembra per niente riservata una che va in giro così.

Passo e chiudo", ha scritto un altro utente sui social criticando la corteggiatrice di Federico per il suo outfit.

"Anche lei è invitata", ha risposto poco dopo Carola estendendo il suo "invito" a frequentare le scuole elementari insieme anche al secondo detrattore social.

Grande attesa per la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne: si registra il 3 febbraio?

Intanto, si avvicina sempre più il fatidico momento della scelta finale del tronista. Il 3 e 4 febbraio sono in programma due nuove registrazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, durante le quali potrebbe arrivare la fatidica decisione di Federico Nicotera.

Il tronista, a distanza di un bel po' di mesi dall'inizio della sua avventura televisiva nello studio del talk show Mediaset, potrebbe finalmente svelare chi, tra Carola o Alice, diventerà la sua nuova fidanzata.

I fan social della trasmissione sperano che, qualunque sia la decisione finale, entrambe le ragazze possano rispondere positivamente alla dichiarazione d'amore di Federico, così da permettergli di poter intraprendere per davvero un nuovo percorso di vita lontano dalle telecamere, dato che più volte ha ammesso di essere alla ricerca del vero amore.