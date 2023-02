Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, questo sabato 11 febbraio 2023, è in programma una nuova registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, nel corso delle prossime riprese del programma Mediaset, potrebbe esserci spazio per l'arrivo di un nuovo tronista così come potrebbe arrivare la scelta finale di uno dei due tronisti che sta portando a termine il proprio percorso.

Nuova registrazione di Uomini e donne prevista sabato 11 febbraio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e vanno avanti anche le registrazioni di questa fortunatissima edizione del talk show.

Il prossimo sabato 11 febbraio, i protagonisti del trono classico e del trono over si ritroveranno ancora una volta in studio per girare le puntate che saranno poi trasmesse tra febbraio e marzo nella fascia del pomeriggio.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, potrebbe esserci spazio per la fatidica e attesa scelta finale di uno dei tronisti in carica.

Retroscena Uomini e donne: Federico e Lavinia pronti per la scelta finale?

Federico e Lavinia, ormai da un bel po' di settimane, si ritrovano al centro dell'attenzione con soli due pretendenti che stanno portando avanti questa avventura e, per loro, potrebbe essere giunto il momento di svelare il nome della persona con la quale intendono costruire un futuro lontano dai riflettori mediatici del talk show.

Ma non è finita qui, perché stando a quanto riportato da Pugnaloni sui social, nel corso di una delle prossime registrazioni di Uomini e donne di questo sabato pomeriggio, potrebbe esserci spazio anche per la presentazione di un nuovo tronista.

"Voci di corridoio mi dicono possa esserci (nelle prossime registrazioni) la presentazione di un nuovo tronista", ha svelato l'esperto della trasmissione di Canale 5.

Pugnaloni sulle prossime registrazioni Uomini e donne: 'Forse arriva un tronista maschio'

Al momento, però, non si hanno dettagli e informazioni certe sull'identità del nuovo tronista che potrebbe sbarcare in studio a Uomini e donne nel corso delle prossime registrazioni di questa fortunata stagione.

Pugnaloni, sui social, si è limitato a svelare che si tratterebbe di un "maschio, volto sconosciuto".

Insomma, dopo l'arrivo della nuova tronista Nicole che è stata presentata nel corso delle ultime puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi trasmesse su Canale 5, questa volta dovrebbe arrivare un tronista uomo.

Chi sarà il prossimo protagonista della trasmissione a mettersi in gioco per trovare l'anima gemella? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione.