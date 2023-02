Grandi colpi di scena nel corso delle riprese di Uomini e donne del 4 febbraio 2023. A svelare un po' di retroscena su quanto è accaduto in studio, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo social dedicato alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Al centro dell'attenzione c'è stato il ritorno di Ida Platano, la quale si è ritrovata al centro dell'attenzione per un accesissimo confronto in studio con il suo ex Riccardo Guarnieri.

E, a quanto pare, tra i due sarebbero volate parole grosse così come non sarebbero mancati i momenti di tensione tra Guarnieri e Vicinanza.

Il ritorno di Ida Platano alle riprese di Uomini e donne del 4 febbraio

Nel dettaglio, le riprese di Uomini e donne del 4 febbraio 2023 sono state caratterizzate dal ritorno in studio di Ida Platano.

La dama siciliana, a distanza di quasi tre mesi dalla sua uscita di scena dal cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5, è ritornata in studio per un nuovo confronto diretto con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Il motivo? Ida non ha gradito alcune affermazioni che sono state fatte da Riccardo in una delle sue ultime interviste al magazine della trasmissione, dove tra l'altro aveva accusato la sua ex di essersi messa assieme a un "bambino".

Retroscena Uomini e donne riprese 4/02: Riccardo e Alessandro ai ferri corti

Ebbene, i retroscena che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di sabato pomeriggio rivelano che al centro dell'attenzione c'è stato un durissimo scontro verbale tra Riccardo e Alessandro.

I due cavalieri si sono ritrovati ai ferri corti e in studio sono volate parole grosse.

Come riporta Pugnaloni, Alessandro ha puntato il dito contro Riccardo tirando in ballo il fatto che, alla sua età, vive ancora assieme alla mamma.

E poi ancora tra i due sarebbero volate parolacce nel corso delle riprese delle nuove puntate del talk show Mediaset e non si esclude che tali momenti possano essere "censurati" nelle puntate trasmesse poi su Canale 5.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano: retroscena Uomini e donne riprese 4/02

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle riprese di questo sabato pomeriggio, Riccardo si sarebbe scagliato duramente anche contro la sua ex Ida Platano.

"Riccardo ha anche detto che Ida non è una buona madre", ha aggiunto ancora Pugnaloni riportando un altro retroscena su quanto è successo durante l'ultima registrazione del talk show.

Insomma, le nuove puntate di Uomini e donne tratte dalle riprese di sabato 4 febbraio pomeriggio si preannunciano a dir poco dense di colpi di scena e decisamente scoppiettanti anche per l'affezionatissimo pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale 5.