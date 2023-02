Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole' che parla delle difficoltà attraversate da una serie di personaggi che abitano in un palazzo immaginario di Napoli. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul processo per la morte di Susanna, sull'avvicinamento fra Niko e Manuela, sui problemi del caffè Vulcano, sull'imminente matrimonio di Marina e Roberto e sul pericolo corso da Giulia, Angela e Clara nel centro città.

Manuela soffre per la lontananza da Niko

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che l'inizio del processo a Lello Valsano porterà ansia e nervosismo fra tutti gli individui coinvolti. In particolar modo saranno Viola e Niko a risentire maggiormente dell'avvenimento, anche se affronteranno la situazione in maniera del tutto diversa. Niko, infatti, concluderà la prima giornata del processo avvicinandosi inaspettatamente a Manuela Cirillo. Sentendosi in colpa nei confronti di Susanna, Niko allontanerà bruscamente la giovane dalla sua vita. Manuela soffrirà moltissimo per la decisione dell'avvocato, senza sapere che quest'ultimo ha deciso di voltare pagina. Cerruti asseconderà l'insistenza di Mariella, accettando di incontrare Bufalotto.

Riccardo discute con la fidanzata

Silvia sarà sempre più in crisi a causa della continua pubblicità negativa che sta ricevendo il Vulcano online. Marina rientrerà da Londra per concentrare tutte le sue attenzioni sui preparativi per il matrimonio con Roberto. Qualcosa di inaspettato, però, minerà momentaneamente l'armonia della coppia.

Poco dopo, però, Roberto e Marina si riappacificheranno per dare il benvenuto a casa a Silvana.

L'idillio, però, potrebbe durare poco a causa dell'arrivo di un'altra figura. Ornella sarà costretta a prendere un'importante decisione per la sua carriera lavorativa. Riccardo e Rossella continueranno a discutere, fino a quando il dottor Crovi non si scontrerà anche con Ornella a causa di un'emergenza medica.

Angela, Giulia e Clara si troveranno coinvolte in una sparatoria in pieno giorno per le strade del centro storico della città.

Bianca si renderà conto di aver creato delle divergenze fra i suoi genitori e deciderà di organizzare una tenera sorpresa per farli riappacificare. Più tardi, Franco riceverà una notizia dalla sorella che lo costringerà a prendere un'importante decisione. Viola e Antonio dovranno gestire l'arrivo di un nuovo agente di scorta, mentre Damiano vestirà nuovamente i panni di Falco.