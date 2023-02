Assisteremo a numerosi colpi di scena nelle prossime puntate di Un posto al sole. In particolare, negli appuntamenti che vanno dal 6 al 10 febbraio 2023 si assisterà all'inizio del processo Valsano. Spazio verrà poi dedicato a Franco e alla notizia inaspettata che riceverà della sorella, che lo metterà di fronte ad una scelta molto difficile da prendere. Ma si parlerà anche d'amore, con Manuela che sarà molto triste quando Niko prenderà le distanze da lei.

Niko volta pagina, Bianca vuole riavvicinarsi ai genitori

Occhi puntati sul processo che vedrà coinvolto Lello Valsano e altri protagonisti della soap, chiaramente in ansia per quello che potrebbe succedere.

Nonostante ciò, Niko e Viola affronteranno la giornata in modo non consueto, fiduciosi che tutto possa andare per il meglio. Purtroppo al termine della giornata succederà qualcosa di imprevisto, non meglio specificato dalle anticipazioni. Poi Cerruti si convincerà ad uscire con Bufalotto, ma solo dopo essere stato convinto da Mariella.

Nella puntata di martedì, invece, si darà spazio a Niko, che si sentirà in colpa con Susanna per essersi avvicinato a Manuela: i sensi di colpa lo turberanno, e non poco. Ma si parlerà ancora delle cattive recensioni che ha avuto il Caffè Vulcano, una situazione complessa che terrà banco ancora per diverse puntate. Purtroppo Silvia non riuscirà a capire come uscire da questa spinosa situazione e dare nuova luce alla sua attività.

L'8 febbraio invece si parlerà del ritorno di Marina, che era stata a Londra. La donna tornerà per potersi dedicare alla preparazione del matrimonio con l'amato Roberto, ma le cose si complicheranno presto. La loro armonia verrà interrotta, anche se gli spoiler non rivelano ancora da cosa. Poi si parlerà di Manuela, che stavolta soffrirà perché Niko l'ha allontanata in modo brusco, probabilmente preso dai sensi di colpa nei riguardi di Susanna.

Ciò che sembrerà certo è che il ragazzo vorrà voltare pagina. Infine, mercoledì verrà dato spazio anche a Bianca e al tentativo di recuperare il suo rapporto con i genitori.

Nuovo agente di scorta, nuova vita per Ornella

Damiano sarà il nuovo agente di scorta, e Antonio e Viola avranno a che fare con lui, nei panni di Falco.

Sarà proprio Damiano ad essere travolto da una circostanza molto pericolosa (non dettagliata dalle anticipazioni), che finirà per coinvolgere pure Clara Angela e Giulia. Le anticipazioni si concentreranno poi sulla famiglia Ferri, con Marina e Roberto che penseranano di dedicarsi ai preparativi dell'atteso giorno. Così, accoglieranno a braccia aperte Silvana. Purtroppo questo momento di felicità non durerà a lungo.

Ornella darà una svolta al suo futuro lavorativo, prendendo una decisione sorprendente ma allo stesso tempo importantissima.

Non smetteranno di esserci chiacchiere animate tra Rossella e Riccardo. Tensione che anticiperà una brutta emergenza sanitaria che metterà in apprensione Crovi, ma il dottore non sarà l'unico coinvolto, visto che le anticipazioni rivelano che questa situazione lo metterà contro Ornella. Una sparatoria, forse organizzata da un clan, metterà paura a Clara, Angela e Giulia. Infine, una clamorosa notizia arriverà per Franco, ma gli spoiler non rivelano di cosa si tratta nel dettaglio.