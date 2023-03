Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 marzo, rivelano che sarà una settimana decisamente triste per i fan del daily drama partenopeo. Otello verrà portato d'urgenza in ospedale dopo aver appreso dell’infarto di Teresa. In seguito l'uomo, rimasto solo, dovrà fare una scelta molto dolorosa.

In una storyline dai toni decisamente più leggeri, Samuel accetterà di esibirsi come spogliarellista per la festa dell'8 marzo al Vulcano.

Intanto Marina faticherà ad accettare la presenza di Lara nella vita di Roberto, nel frattempo Irene chiederà ai genitori di vedere suo "zio" Tommaso.

Alberto insisterà con il progetto di allargare lo studio, ma ci saranno alcuni impedimenti. Infine Luca, in partenza da Napoli, chiederà a Giulia di incontrarsi per parlarle.

Lunedì 6 marzo: Silvia e Michele si precipitano ad Indica

Otello (Lucio Allocca) si sentirà male e verrà portato d'urgenza in ospedale, dopo avere appreso la notizia dell'infarto di Teresa (Carmen Scivittaro). Nel frattempo Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) correranno a Indica.

Luca (Luigi Di Fiore), pronto a lasciare Napoli, chiederà a Giulia (Marina Tagliaferri) di potersi vedere da soli.

Martedì 7 marzo: arriva una terribile notizia a Palazzo Palladini

I condomini di Palazzo Palladini verranno a conoscenza della notizia della morte di Teresa e anche Otello, ancora all'oscuro di tutto, verrà messo al corrente.

Al ritorno dalla Nuova Zelanda, Franco (Peppe Zarbo) verrà messo al corrente della scomparsa della mamma di Silvia e troverà la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) molto sofferente per il tragico evento.

Micaela (Gina Amarante) inizierà a ronzare nuovamente attorno a Samuel (Samuele Cavallo), facendo così infuriare Speranza (Mariasole Di Maio).

Mercoledì 8 marzo: i funerali di Teresa

Otello, sostenuto dall'affetto delle persone a lui più care, si preparerà a dare l'ultimo saluto alla sua Teresina.

Samuel accetterà di fare uno spogliarello in occasione della festa dell'8 marzo, per risollevare le sorti del Vulcano. Questo però non farà che aumentare la gelosia di Speranza.

Giovedì 9 marzo: la decisione di Otello

Marina (Nina Soldano) farà sempre più fatica ad accettare che Lara (Chiara Conti) sia tornata a far parte della vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Disperata per la morte di sua nonna, Rossella (Giorgia Gianetiempo) cercherà conforto nel suo compagno, ma Riccardo (Mauro Recanati) sembrerà preso solo dal suo lavoro.

La crisi tra Silvia e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) si acuirà, nel frattempo Michele deciderà di intervenire in prima persona per risolvere la crisi del Vulcano.

Intanto Otello dovrà prendere una difficile decisione, che ancora non viene svelata dalle anticipazioni.

Venerdì 10 marzo: Irene vuole conoscere Tommaso

Rimasta senza lavoro, Rosa (Daniela Ioia) chiederà l'aiuto di Viola (Ilenia Lazzarin).

Intanto Giulia e Angela (Claudia Ruffo) potrebbero trovarsi nuovamente in pericolo. Nel frattempo Irene (Greta Putaturo) sarà intenzionata a conoscere il piccolo Tommaso.

Infine Alberto (Maurizio Aiello), deciso ad ampliare lo studio legale, utilizzando l’appartamento accanto, dovrà fare i conti con un nuovo impedimento.