Giorgia Gianetiempo e Luca Turco, alias Rossella e Niko nella soap opera Un posto al sole, sono una coppia nella vita reale.

I due si sono conosciuti e innamorati proprio sul set della serie, dove ormai da anni prestano i volti a due personaggi molto amati dal pubblico.

In una recente intervista è stata l'interprete di Rossella a fare un bilancio del suo primo anno di convivenza insieme all'attore di Niko, rivelando che in un primo momento l'esperienza non si è rivelata affatto semplice.

Gli attori di Niko e Rossella della soap Un posto al sole innamorati e felici insieme

Gli attori di Niko e Rossella si sono conosciuti sul set degli studi Rai di Napoli dove vengono girate le puntate di Upas, e dopo essersi innamorati hanno scelto di sperimentare la convivenza.

Una storia d'amore che tutt'oggi prosegue nel migliore dei modi, anche se in un primo momento le cose non sono andate benissimo, così come ha raccontato l'attrice in una intervista a DiPiù Tv

"Il primo anno è stato tragico: litigavamo perché avevamo abitudini ed esigenze diverse", ha dichiarato Giorgia Gianetiempo senza nascondere i problemi sorti durante la convivenza con l'attore di Niko.

Convivenza difficile per gli attori di Niko e Rossella di Upas

"Litigavamo per l'ordine, per chi doveva fare cosa. Io sono sempre stata disordinata", ha aggiunto l'attrice di Rossella, svelando che da quando si è messa con Luca Turco è migliorata sotto questo punto di vista.

Intanto le anticipazioni riguardanti le prossime nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda prossimamente, rivelano che per Niko arriverà il momento di riprendere in mano le redini del processo legate alla morte di Susanna: inizierà il processo a Lello Valsano.

Niko vuole giustizia per Susanna, Rossella in crisi: nuove anticipazioni Un posto al sole

Il giovane avvocato, a distanza di un po' di tempo dall'uccisione della sua amata per mano di Lello Valsano, si ritroverà a dover riaprire quella ferita che stava cercando in tutti i modi di far rimarginare.

Per Niko non sarà affatto facile, i ricordi torneranno prepotentemente a galla, ma nel corso delle prossime puntate della soap opera il ragazzo si darà da fare con tutto se stesso per cercare di ottenere giustizia per Susanna e fare in modo che Lello sconti la sua pena dietro le sbarre.

Per Rossella, invece, inizierà l'ennesimo momento di difficoltà con il compagno Riccardo. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che i due si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e la ragazza continuerà ad avere seri dubbi sul conto del medico.