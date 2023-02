Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 marzo avverrà la morte di Teresa. A distanza di sei mesi dalla scomparsa dell'attrice Carmen Scivittaro gli sceneggiatori onoreranno la memoria di una delle protagoniste storiche della soap, dandole un degno epilogo.

A quanto pare, non si tratterà di una sola puntata omaggio, ma di un ciclo di episodi che andrà ad impattare sulla vita di più personaggi. Oltre alla notizia del decesso di Teresina sono trapelati anche alcuni dettagli sulle cause e le modalità in cui si verificherà questo tragico evento.

Un posto al sole: il ritorno di Otello

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello (Lucio Allocca) farà ritorno a Napoli. L'ex vigile interagirà con gli altri protagonisti in un clima sereno, che non lascerà minimamente presagire l'avvicinarsi del dramma.

Otello avrà modo di portare un po' di buon umore a Silvia (Luisa Amatucci) ma non è tutto. In seguito l'uomo infatti organizzerà un pranzo con Riccardo (Mauro Racanati) che si preannuncia decisamente interessante, visto il carattere espansivo di Testa e quello più scontroso del dottor Crovi. Tutto insomma sembrerà procedere in modo sereno eppure presto i toni leggeri lasceranno il passo alla tragedia.

Una lite che finisce in tragedia

Occhio alla puntata di Un posto al sole del 3 marzo.

In quel particolare episodio avverrà infatti una lite tremenda tra Teresa e Otello. Al momento non è chiaro come verrà messo in scena tale alterco. Tutto potrebbe accadere via telefono o la mamma di Silvia potrebbe essere mostrata solo di spalle. In ogni caso il battibecco tra i due avrà un epilogo tragico. Teresa infatti si sentirà male e in seguito a questo evento perderà la vita.

Un infarto quindi sarebbe la causa più probabile della morte di Teresa, a cui verrà quindi risparmiato il dramma di una lunga degenza. Purtroppo però questo comporterà un dramma molto forte per Otello che dovrà fare i conti anche con i sensi di colpa.

Un posto al sole, anticipazioni 6-10 marzo: una morte inaspettata

La settimana dal 6 al 10 marzo sarà quindi dedicata alla morte di Teresa.

Le anticipazioni rivelano che Otello non scoprirà subito la notizia, ma che qualcuno sarà incaricato di riferirgliela.

Non si tratterà quindi di una singola puntata, ma di un piccolo arco narrativo che andrà ad influenzare la vita di più personaggi. In particolare pare proprio che tale tragedia metterà a dura prova i rapporti sentimentali di Michele, Silvia, Rossella e Giancarlo. È per ora difficile capire se questo dramma rinsalderà alcuni legami o se li affosserà definitivamente.

In merito ad Otello ci sono diverse incognite. L'attore Lucio Allocca dovrà abbandonare il suo solito ruolo "leggero" per affrontare una prova molto difficile. Resta inoltre da capire che ne sarà del suo personaggio. Deciderà di ripartire per Indica? O resterà da solo a Palazzo Palladini? Nei prossimi episodi se ne saprà sicuramente di più.