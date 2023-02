Continua l'appuntamento con Un posto al sole e le puntate dal 20 al 24 febbraio 2023 che andranno in onda su Rai 3 saranno determinanti per il futuro di Marina e Roberto, pronti alle nozze. I due non sanno che Lara sta per tornare con il bambino che è riuscita a comprare a caro prezzo, pronta a mettere loro i bastoni tra le ruote. La perfida Martinelli ora ha tutto quello che le serve per ottenere ciò che vuole e vendicarsi di Ferri, che è comunque ansioso di vedere per la prima volta suo figlio, non immaginando di certo l'inganno ordito alle sue spalle.

Come rivelano le anticipazioni di Upas ci sarà un imprevisto che farà tremare Marina e Roberto e, con tutta probabilità, si tratta di Lara, che potrebbe anche decidere di presentarsi a sorpresa al matrimonio di Ferri. Non sarà facile mantenere i nervi saldi. Nel frattempo, Silvia sarà in crisi e penserà a Michele ma i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo, sempre più innamorato di lei, non le lasceranno pace. Come se non bastasse, gli affari a Caffè Vulcano saranno disastrosi e si avvicinerà l'ombra del fallimento. Novità anche sul fronte del processo a Lello Valsano. Niko sta per ricevere l'ennesima batosta e Susanna rischia sul serio di non trovare giustizia.

Un posto al sole, anticipazioni 20-24 febbraio 2023: Lara pronta a rovinare Roberto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Lara si preparerà a tornare a Napoli con il bambino che farà passare per figlio di Roberto. Sicura di avere tutto ciò che serve per tenere sotto scacco Roberto, Lara non si farà problemi a entrare nuovamente nella sua vita, incurante del fatto che sia convolato a nozze con Marina.

La cara Martinelli deve però stare attenta a Silvana, che è tornata a lavorare a casa di Ferri e che ha un conto in sospeso con lei. Inoltre, ha da sempre sospetti sul fatto che Lara abbia perso il bambino e mentito a Roberto e non si esclude che possa finalmente smascherarla.

Un posto al sole spoiler dal 20 al 24 febbraio: Silvia rischia di perdere Caffè Vulcano

Non migliora la situazione al Caffè Vulcano, al centro delle polemiche per quanto successo tra Alice e Nunzio. Nonostante Alice abbia fatto marcia indietro dopo aver mosso accuse di una presunta violenza perpetrata da Nunzio, il locale continua ad essere vuoto e con pochissimi clienti che ancora lo frequentano.

Il clima sarà molto teso e Silvia troverà un po' di conforto in una persona a lei molto amica. Tra Nunzio e Fausto, invece, ci sarà un litigio acceso che non farà altro che aumentare la tensione anche tra lo staff.

Anticipazioni Un posto al sole 20-24 febbraio 2023: Lello ribalta le sorti del processo

Non ci sono buone notizie per Niko, che spera di ottenere giustizia per la morte di Susanna.

Tormentato anche per il bacio con Manuela, sprofonderà in uno stato di profonda tristezza e frustrazione. Il peggio deve ancora venire. Come raccontano infatti le anticipazioni di Upas, Lello Valsano avrà una linea difensiva molto forte che potrebbe ribaltare l'esito finale del processo a suo favore.