Variazione nel palinsesto Mediaset per la giornata di lunedì 27 febbraio. I vertici del Biscione renderanno infatti omaggio alla memoria di Maurizio Costanzo trasmettendo in diretta televisiva i funerali previsti dalle 15 in poi presso la Chiesa degli Artisti di Piazza Del Popolo a Roma.

Per l'occasione, la programmazione del pomeriggio subirà delle sostanziali modifiche: a prendere in mano le redini del daytime sarà Silvia Toffanin.

Sospesa la messa in onda di Terra Amara: variazione palinsesto 27 febbraio

Nel dettaglio, il palinsesto di Canale 5 subirà delle sostanziali variazioni nella fascia del pomeriggio di lunedì 27 febbraio 2023, per garantire la messa in onda in diretta dei funerali solenni di Maurizio Costanzo.

Subito dopo l'edizione delle 13 del Tg 5, ci sarà spazio per la messa in onda della soap opera Beautiful, l'unica ad essere trasmessa nel daytime di lunedì.

A seguire, infatti, non ci sarà il consueto appuntamento con Terra Amara, la soap turca che appassiona ogni giorno una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5.

Il cambio programmazione Mediaset di questo lunedì pomeriggio prevede dunque la cancellazione della soap Terra Amata dal daytime pomeridiano.

Uomini e donne si ferma, Silvia Toffanin in onda: variazione palinsesto 27 febbraio

Alle 14:15, infatti, subito dopo Beautiful ci sarà spazio per uno speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che trasmetterà in diretta i funerali di Costanzo.

Lo speciale di Verissimo andrà ad occupare così lo slot orario che tutti i giorni è nelle mani di Terra Amara e poi, a seguire, in quelle di Maria De Filippi con Uomini e donne.

Anche questo lunedì pomeriggio, la trasmissione dei sentimenti non sarà trasmessa in daytime e si fermerà ulteriormente dopo lo stop di venerdì pomeriggio, quando Mediaset scelse di fermare la programmazione in seguito alla notizia della morte di Costanzo.

Confermato il Grande Fratello Vip nel palinsesto del 27 febbraio

La programmazione di Canale 5 del 27 febbraio non prevede poi ulteriori stravolgimenti e variazioni. In prime time, infatti, è confermato l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, sarà regolarmente in onda nella fascia di prime time, a partire dalle 21.40 circa.

C'è da scommettere, però, che nel corso della diretta del GF Vip non mancherà un omaggio da parte di Signorini per ricordare ancora una volta Maurizio Costanzo.

Nel preserale e in access prime time, sono confermati anche gli appuntamenti con il game show Avanti un altro e il tg satirico Striscia la notizia.